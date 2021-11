Baby Etchecopar pidió "la silla eléctrica" para quienes mataron al pequeño Lucio Dupuy

"Me gustaría que las puedan freír en una silla eléctrica", expresó también en su descargo por la señal de A24. Y completó: "Hasta ahora no se dijo porque es de fascista o gorila, pero si le pasa a tu hijo o nieto no las encuentra ni la policía".

"A esta criatura la torturaron, quebraron, abusaron y quemaron con un cigarrillo y la jueza de mierda, que es una cagona, no le dio la tenencia a la familia del tío para no tirarse los pañuelitos verdes en contra", sostuvo.

"Hoy no vi a estos forros como Adolfo Pérez Esquivel y Hebe de Bonafini pedir Justicia por el chico. A los pañuelitos verdes solo les importa Juan Darthés, no a defender a la mujer ni a la criatura", concluyó.