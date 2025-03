A 5 años del inicio de la cuarentena por Covid en Argentina: las mejores postales del día que se cerró todo

Embed

El decreto 297/200 decía en su artículo 1° que "a fin de proteger la salud pública, lo que constituye una obligación inalienable del Estado nacional", comenzaba a regir la norma de Aislamiento total en principio hasta el 31 de marzo, pero que podía ser renovado por la situación ante la pandemia, como efectivamente sucedió.

Con escasas excepciones, las plazas, escuelas, calles y rutas de todo el país quedaron en silencio y vacías. La población debió seguir por los medios de comunicación y las redes sociales lo que sucedía en el resto del mundo y cumplir con las medidas que tomaba el gobierno nacional. En ese momento, no existía en el mundo una vacuna contra el coronavirus, por lo que el aislamiento se impuso como norma global.

Argentina inicia la "cuarentena" y aislamiento por el Covid

El decreto presidencial solo exceptuó a un grupo de trabajos que debían mantenerse como reaseguro mínimo para la sociedad. Para poder ser considerado "esencial", era necesario registrarse especialmente y llevar todo el tiempo el documento que daba permiso para circular.

Esto hizo, como en todo el mundo, que los animales se sintieran "liberados". Reaparecieron especies silvestres que habían sido alejadas de las ciudades y los pájaros volaban a sus anchas por las ciudades.

ASpo Palomas.jpg Palomas volando en la plaza de Mayo. Durante meses, casi la única presencia en ese sitio histórico. (Foto: Gentileza Paltaforma Arquitectura)

Las ciudad de Buenos Aires y las demás del país mostraron durante más de un año este panorama desolador.

ASpo ciudad Vacía.jpg Buenos Aires, casi totalmente desierta. (foto: Archivo)

El resto de los más de 40 millones de argentinos debió permanecer en sus hogares. Se hizo obligatorio el uso del barbijo para aquellos exceptuados o al momento de comprar alimentos o medicamentos. El alcohol en gel se hizo tan necesario como subió de precio y era difícil conseguirlo en el principio de la pandemia.

aspo desinfección.jpg En las calles solo se permitía la presencia de "esenciales", como la persona que desinfecta cuando no se conocían todas las paricularidades del coronavirus en la cuarentena. (Foto: Gentileza La Capital)

Se cerraron los aeropuertos, se cancelaron los viajes internos y al exterior y los viajes por las rutas - por ejemplo, a centros de descanso o veraniegos - se prohibieron. Como lo establecía ese primer decreto, el Poder Ejecutivo estaba facultado para extender la cuarentena, según fuera la evolución de la pandemia, en nuestro país y en el mundo.

aspo colectivos y esenciales.jpg Los colectivos, solo para aquellos calificados como "esenciales". (Foto: Gentileza anadolu)

A media del aislamiento se prolongaba, el presidente, rodeado del ministro de Salud, gobernadores de provincia, explicaba la marcha de la situación en meses en los que no existía aún una vacuna. Por eso, el presidente Fernández defendía prorrogar la cuarentena y el aislamiento - no había clases - diciendo: “prefiero tener 10% más de pobres y no 100.000 muertos”.

Una de las cuarentenas más largas del mundo

La Argentina comenzó a tener vacunas a fines del año 2020. Las de origen ruso, chinas y las británicas de AstraZeneca. Sin embargo, el aislamiento se levantó el 31 de marzo de 2022. De acuerdo a este orden que refleja diferentes etapas.

aspo mar del plata.jpg Mar del Plata, cerrada, en aislamiento y sin turistas. (Foto: Gentileza La capital)

Aislamiento obligatorio a nivel nacional:

Entre el 20 de marzo y el 26 de abril de 2020

Segmentación geográfica:

Desde el 27 de abril de 2020 al 20 de diciembre de 2020

Fin: 31 de marzo de 2022

Aspo Rutas.jpg Rutas vacías por la cuarentena impuesta por la pandemia de Covid. (Foto: Gentileza El Atlántico)

El debate por la gestión de la pandemia

La prolongada cuarentena, una de las más largas del mundo, aún hoy promueve el debate sobre su utilidad. Sin entrar en el debate sobre las vacunas elegidas y cuáles se postergaron hasta que no se pudo demorar más que eran las de mejor respuesta en el mundo, hay un dato claro que aporte el contador que de la Universidad Johns Hopkins sobre la pandemia.

Casos en el mundo

Contagios: 676.609.955

Muertes: 6.881.955

Población mundial: 8 mil millones

Argentina

Casos: 10.044.957

Muertes: 130.957

Población: 43 millones

El porcentaje de muertos sobre enfermos en el mundo es del 1,017%.

El porcentaje de muertos sobre la población mundial es del 0,08%

El porcentaje muertos en la Argentina es de (sobre casos en el país) 1,29%

El porcentaje de la Argentina es de (sobre muertes en el mundo) 1,89%

La Argentina representa sobre la población total del mundo 0,55%

A cinco años del inicio de la cuarentena por el Covid, conviene recordar esos datos.