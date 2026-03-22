Accidente fatal en Ruta 74: un joven y su bebé murieron tras un choque brutal contra un árbol

Un trágico accidente ocurrió este domingo en General Madariaga, donde una familia que regresaba a su provincia tras trabajar en la temporada de verano protagonizó un violento choque que terminó con dos víctimas fatales.
La familia volvía de la Costa hacia su provincia cuando la camioneta se despistó. Investigan qué provocó el fatal accidente.
un joven y su bebé murieron tras un choque brutal contra un árbol
Un trágico accidente ocurrió este domingo en General Madariaga, donde una familia que regresaba a su provincia tras trabajar en la temporada de verano protagonizó un violento choque que terminó con dos víctimas fatales.
El siniestro se produjo a la altura del kilómetro 18 de la ruta provincial 74, cuando, por motivos que aún se investigan, la camioneta en la que viajaban se despistó y terminó impactando de lleno contra un árbol.
Según informaron fuentes policiales, el hecho ocurrió cerca de las 6 de la mañana. El vehículo había salido desde Pinamar y se dirigía hacia Santiago del Estero cuando perdió el control en un tramo recto de la autovía, a varios metros de la banquina. El impacto fue de tal magnitud que la parte delantera quedó completamente destruida.
En la camioneta viajaban tres personas. El conductor, Marcio Flores, de 24 años, murió en el acto debido a la violencia del choque. Al momento del rescate, los equipos de emergencia confirmaron que ya no presentaba signos vitales.
Junto a él se encontraban su pareja, Antonella Ovejero, de 31 años, y el hijo de ambos, un bebé de un año. Ambos fueron trasladados de urgencia al Hospital Municipal de General Madariaga con heridas de gravedad.
El menor presentaba múltiples traumatismos y, pese a los intentos de reanimación durante el traslado, falleció poco después de ingresar al centro de salud. En tanto, la mujer permanece internada bajo observación, con estado delicado.
En el lugar trabajaron bomberos voluntarios, personal médico y efectivos policiales, quienes debieron utilizar herramientas especiales para liberar a las víctimas del interior del vehículo.
La causa quedó en manos de la Policía Científica, que busca determinar qué originó el despiste. Se investiga si hubo una falla mecánica, un error humano o alguna condición adversa en la calzada.
Por disposición judicial, se ordenó la autopsia del conductor y se realizan peritajes sobre el vehículo, además de la recolección de testimonios para esclarecer lo ocurrido.
De manera preliminar, se informó que la familia había viajado a la Costa Atlántica para trabajar durante la temporada y emprendía el regreso a su provincia cuando ocurrió la tragedia.