Accidente fatal en Ruta 74: un joven y su bebé murieron tras un choque brutal contra un árbol

Junto a él se encontraban su pareja, Antonella Ovejero, de 31 años, y el hijo de ambos, un bebé de un año. Ambos fueron trasladados de urgencia al Hospital Municipal de General Madariaga con heridas de gravedad.

El menor presentaba múltiples traumatismos y, pese a los intentos de reanimación durante el traslado, falleció poco después de ingresar al centro de salud. En tanto, la mujer permanece internada bajo observación, con estado delicado.

En el lugar trabajaron bomberos voluntarios, personal médico y efectivos policiales, quienes debieron utilizar herramientas especiales para liberar a las víctimas del interior del vehículo.

La causa quedó en manos de la Policía Científica, que busca determinar qué originó el despiste. Se investiga si hubo una falla mecánica, un error humano o alguna condición adversa en la calzada.

Por disposición judicial, se ordenó la autopsia del conductor y se realizan peritajes sobre el vehículo, además de la recolección de testimonios para esclarecer lo ocurrido.

De manera preliminar, se informó que la familia había viajado a la Costa Atlántica para trabajar durante la temporada y emprendía el regreso a su provincia cuando ocurrió la tragedia.