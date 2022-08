"No quise hacer el pase cuando Viviana empezó este año porque es una imitación mía. Yo en este canal con Vila, Belocopitt, Eurnekian, nunca me pidieron qué tenía que decir o no decir" "No quise hacer el pase cuando Viviana empezó este año porque es una imitación mía. Yo en este canal con Vila, Belocopitt, Eurnekian, nunca me pidieron qué tenía que decir o no decir"

"Yo si quiero tanto al público digo: está bien, me quedo en el programa y lo denuncio". "Yo si quiero tanto al público digo: está bien, me quedo en el programa y lo denuncio".

"Nosotros no pasamos una foto de Ishii en Miami. ¿Es autocensura o criterio?" "Nosotros no pasamos una foto de Ishii en Miami. ¿Es autocensura o criterio?"

"Convoco a todos los canales para que Viviana pueda hacer su ciclo" "Convoco a todos los canales para que Viviana pueda hacer su ciclo"

"Se rasgan las vestiduras hablando de libertad de expresión. A mi me sacó De la Rúa. La única que habló por mi fue Mirtha Legrand". "Se rasgan las vestiduras hablando de libertad de expresión. A mi me sacó De la Rúa. La única que habló por mi fue Mirtha Legrand".

"Convivo con la censura y los escraches. Muchos periodistas que hablan de censura, quisieron censurarme". "Convivo con la censura y los escraches. Muchos periodistas que hablan de censura, quisieron censurarme".

"Yo acá vengo para que me paguen pero fundamentalmente por la gente". "Yo acá vengo para que me paguen pero fundamentalmente por la gente".

El editorial completo de Baby Etchecopar en A24