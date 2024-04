Colectivos: la UTA confirmó que habrá retención de tareas desde la medianoche

El vocero del gremio, Mario Calegari, explicó que “si aparece la plata estamos dispuestos a trabajar”, aunque un comunicado de la UTA expresa que la medida de fuerza se tomará ante la ausencia de lo reclamado.

Desde la comisión directiva del gremio explicaron que hay más de 400 líneas, gestionadas por empresas agrupadas en cinco cámaras, AAETA, CEAP,CETUBA,CTPBA y CEUTUPBA, que en ellas se trasladan 9 millones de pasajeros, que anunciaron que se acoplarán a la retención de tareas.

Los choferes acudirán a sus lugares de trabajo, pero esperarán el depósito de las sumas que reclaman, de lo contrario, los recorridos no saldrán.

Las empresas sancionarán a los choferes que no salgan

Desde el sector empresario, en tanto, reafirmaron que no hay sumas adeudadas y subrayaron que quien no trabaje, “además de las sanciones que puedan corresponder por falta injustificada”, no cobrará su salario completo.

Toda la situación derivó del último encuentro, vía Zoom, entre los representantes de la UTA, las cámaras empresarias y la Secretaría de Transporte de la Nación. Allí todos ratificaron sus posiciones.