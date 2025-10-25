En vivo Radio La Red
Actualidad
Transporte
Provincia de Buenos Aires
Legislativas

Cómo funcionará el transporte público en la provincia de Buenos Aires durante las elecciones

Un beneficio especial rige para colectivos urbanos, interurbanos y transporte fluvial del Delta. Busca garantizar que todos los bonaerenses puedan llegar a sus centros de votación.

Cómo funcionan los colectivos: en AMBA durantelas elecciones. (Foto: archivo)

Cómo funcionan los colectivos: en AMBA durante las elecciones. (Foto: archivo)

Este domingo 26 de octubre, durante las elecciones nacionales 2025, se implementará nuevamente el boleto gratuito en el transporte público de la provincia de Buenos Aires. La medida fue oficializada por el Ministerio de Transporte bonaerense mediante la Resolución RESO-2025-231-GDEBA-MTRAGP, y tiene como objetivo facilitar el acceso a los centros de votación para todos los ciudadanos.

La iniciativa —ya aplicada durante los comicios provinciales del 7 de septiembre— incluye a colectivos urbanos e interurbanos, tanto de media como de larga distancia, y también al transporte fluvial del Delta del Paraná. De esta forma, los bonaerenses podrán viajar gratis durante toda la jornada electoral para ejercer su derecho al voto.

En el caso de los trenes del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), los servicios mantendrán la frecuencia habitual de los domingos, que es menor a la de los días hábiles pero con operatividad garantizada durante todo el día.

Sin embargo, a diferencia de los colectivos, los trenes no serán gratuitos:

  • Boleto mínimo: $280 con SUBE registrada, $560 con SUBE sin registrar, y $900 si se abona en efectivo.

Las autoridades recomiendan planificar los traslados con anticipación, especialmente durante las primeras horas de la mañana, cuando se espera mayor movimiento.

Elecciones 2025: confirmaron que habrá transporte público gratuito en la provincia de Buenos Aires.

Subtes y Premetro: horarios y tarifas

Los subtes de la Ciudad de Buenos Aires también tendrán un horario especial este domingo.

El servicio comenzará a las 7 de la mañana, una hora antes del horario habitual de los domingos, replicando la modalidad aplicada en los comicios de mayo.

Los valores actualizados del pasaje serán

  • $1.112,77 con SUBE registrada
  • $1.769,22 con SUBE sin datos cargados

Objetivo: garantizar el acceso al voto

El Ministerio de Transporte provincial destacó que estas medidas buscan garantizar el traslado seguro, gratuito y equitativo de todos los votantes, combinando la gratuidad en el transporte provincial con ajustes de horarios en los servicios del AMBA.

Además, se recomendó a los ciudadanos organizar sus viajes con tiempo, especialmente en rutas interurbanas, para evitar demoras y asegurar una jornada electoral ordenada.

