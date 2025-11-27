En vivo Radio La Red
Actualidad
Puerto Madero
Desaparecido
CONTRARRELOJ

Desesperada búsqueda en Puerto Madero: un joven se arrojó al dique y desapareció

Un joven de entre 25 y 35 años se arrojó al Dique 3 durante la madrugada del jueves y desde entonces es intensamente buscado por buzos tácticos, Policía de la Ciudad y el SAME.

Desesperada búsqueda en Puerto Madero: un joven se arrojó al dique y desapareció. (Foto: captura de video A24)

La mañana de este jueves en Puerto Madero comenzó con una escena de conmoción y tensión luego de que un joven -de entre 25 y 35 años, según testigos- se arrojara al agua cerca de las 6:05 en inmediaciones del Puente de la Mujer. Más de una hora después, personal de rescate continuaba trabajando intensamente sin lograr hallar rastros del hombre.

Embed

Un salto que todos vieron, pero nadie pudo evitar

El episodio fue presenciado por personas que a esa hora transitaban por la zona. Los testimonios coinciden en que el joven no cayó accidentalmente, sino que “se arrojó al agua”, lo que activó de inmediato el operativo de emergencia.

A medida que avanzaban los minutos, la inquietud crecía. Equipos de Policía de la Ciudad, SAME, y unidades tácticas con trajes de neopreno realizaron búsqueda en superficie y en el interior del dique.

“La intriga es total. Ya pasó una hora desde que se tiró al agua y no hay indicios”, relató un periodista desde el lugar, mientras los rescatistas se concentraban en el sector norte del puente.

Un operativo complejo en un área controlada

Puerto Madero está dividido por diques de profundidad moderada y sin corriente, características que, según los especialistas, suelen facilitar las tareas de rescate.

Un agente táctico consultado explicó: “La profundidad aproximada del Dique 3 es de entre 5 y 7 metros. No hay corriente porque es un espejo de agua contenido”.

Aun así, la búsqueda no resultaba sencilla. Si la persona no sabía nadar -hipótesis probable según los testigos que lo vieron arrojarse sin titubeos y sin pedir ayuda- el tiempo transcurrido juega un rol determinante.

Se investiga el estado del joven al momento de arrojarse

Uno de los aspectos que las autoridades quieren esclarecer es en qué estado se encontraba el joven antes de lanzarse al agua. Los testigos subrayaron que “no fue un accidente”, sino una acción deliberada.

Las barandas y medidas de seguridad del puente imposibilitan una caída casual, lo que refuerza la teoría de un salto voluntario.

Un despliegue que paralizó a Puerto Madero

La zona amaneció con un despliegue inusual:

  • ambulancias del SAME estacionadas sobre Alicia Moreau de Justo,

  • calles parcialmente cortadas,

  • buzos tácticos ya sumergidos en el dique,

  • y personal de Prefectura y Policía de la Ciudad evaluando el perímetro.

Mientras tanto, la presencia de la Fragata Sarmiento, recortada a lo lejos sobre el espejo de agua, servía como referencia para ubicar el epicentro del operativo.

A pesar de las condiciones del dique y la rápida respuesta de los equipos, el paradero del joven seguía siendo un misterio. Los buzos trabajan con visibilidad reducida y zonas en las que los restos del antiguo puerto forman relieves irregulares bajo el agua.

