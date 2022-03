El editorial de Baby Etchecopar: "Rataplan"

"Si no le dieran a la gente los 30.000 pesitos todos los meses, ¿cuántos pobres tendríamos? No estoy de acuerdo con los piqueteros, pero los que acampan tienen hambre" "Si no le dieran a la gente los 30.000 pesitos todos los meses, ¿cuántos pobres tendríamos? No estoy de acuerdo con los piqueteros, pero los que acampan tienen hambre"

"Máximo Kirchner y Pablo Moyano juntos son la bomba atómica para explotar todo lo que tocan. Es la dinastía de corruptos".

"Hace 20 años que nos queremos sacar a los Kirchner y van creciendo. Cuando veo a Máximo con el hijo en brazos, me da miedo por mis nietos".

"Esto de dormir en la calle, como animales quejándose, no lo vi nunca. Y la señora, se queja por las piedras. No le importa si la gente se muere de hambre. No le importa si los pobres se quejan. Le importa cuando los crían, los reproducen y los usan en beneficio propio".

El editorial completo de Baby Etchecopar