Gabriel Batistuta se defendió de la denuncia por explotación laboral: "Me cansé"

"Desde el primer día que compramos el campo nos preocupamos para que el peón esté bien", sostuvo el ex Boca. Y luego añadió que: "El campo está sufriendo un ataque impresionante y no sé por qué. Puede ser por la ignorancia".

F0Xty98WYA0zh2W.jpg

Gabriel Batistuta: "Me cansé"

Además, se refirió a lo que está viviendo: "Es verdad que hubo una inspección y una denuncia anónima", dijo luego describió como está situación lo afecta personalmente: "Ver a mis padres quebrados es lo más doloroso".

No obstante, el ex goleador de Boca, River y Newell´s piensa dar una batalla legal a estas acusaciones: "Estoy hablando porque me cansé. Hay mucho mito alrededor mío", sostuvo y completó: "Tenemos hasta una escuela en nuestros campos Estoy peleando con las ideas de hacer cosas raras".