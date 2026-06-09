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Juicio por la muerte de Diego Maradona: declaran Dalma y dos imputados clave

La hija del Diez regresará al Tribunal Oral de San Isidro en una audiencia clave. También darán su versión Mariano Perroni y Nancy Forlini, integrantes del equipo que intervino en la internación domiciliaria del exfutbolista.

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Dalma Maradona volverá a declarar en el juicio por la muerte de Diego y hablarán dos acusados por primera vez

Dalma Maradona volverá a declarar en el juicio por la muerte de Diego y hablarán dos acusados por primera vez

La causa que investiga las circunstancias de la muerte de Diego Armando Maradona tendrá este martes una audiencia clave. Dalma Maradona volverá a declarar ante el Tribunal Oral en lo Criminal N°3 de San Isidro y, por primera vez desde el inicio del proceso, comparecerán dos de los imputados: el coordinador de enfermeros Mariano Perroni y la jefa de cuidados domiciliarios, Nancy Forlini.

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La decimoséptima audiencia se desarrollará ante los jueces Alberto Gaig, Alberto Ortolani y Pablo Rolón y volverá a poner el foco sobre la atención médica que recibió el exfutbolista durante sus últimos días.

Dalma ya había cuestionado la atención médica de su padre

En su anterior testimonio, Dalma Maradona apuntó contra el equipo de salud encargado de la internación domiciliaria y sostuvo que las condiciones prometidas nunca se cumplieron. “Nos prometieron enfermeros las 24 horas, gente que le pudiera dar los medicamentos”, había declarado.

Además, aseguró que tanto ella como otros integrantes de la familia habían advertido sobre el deterioro físico y cognitivo que presentaba el exjugador.

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“Le habíamos dicho a Luque, Cosachov y Díaz que no lo veíamos bien a papá. Caminaba mal, a veces lo sentíamos un poco perdido, nos llamaba por videollamada y no entendíamos lo que decía”, afirmó.

Declararán dos integrantes del chat “Tigre”

La audiencia también marcará la primera aparición de Perroni y Forlini ante el tribunal. Ambos integraban el grupo de WhatsApp denominado “Tigre”, considerado por los investigadores como una de las principales pruebas para reconstruir la atención que recibió Maradona.

Según trascendió, Perroni responderá las preguntas de las partes, mientras que Forlini solo contestará las consultas formuladas por sus abogados defensores, Nicolás D'Albora y Agustín Varela.

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En la jornada está previsto además el testimonio de Guillermo Charovsky, superior de Walter Espeche, auditor de terreno.

Durante la audiencia anterior, Espeche había explicado que el 4 de noviembre de 2020 recibió una solicitud de internación domiciliaria impulsada por la psiquiatra Agustina Cosachov.

Sin embargo, aclaró que ese procedimiento no llegó a concretarse porque Maradona fue trasladado desde la Clínica Ipensa al Sanatorio Olivos, donde fue operado por un hematoma subdural.

El auditor también señaló que dejó de intervenir en el caso por disposición de sus superiores cuando el seguimiento médico continuó en la zona norte del conurbano bonaerense.

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