Juicio por la muerte de Diego Maradona: declaran Dalma y dos imputados clave

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“Le habíamos dicho a Luque, Cosachov y Díaz que no lo veíamos bien a papá. Caminaba mal, a veces lo sentíamos un poco perdido, nos llamaba por videollamada y no entendíamos lo que decía”, afirmó.

Declararán dos integrantes del chat “Tigre”

La audiencia también marcará la primera aparición de Perroni y Forlini ante el tribunal. Ambos integraban el grupo de WhatsApp denominado “Tigre”, considerado por los investigadores como una de las principales pruebas para reconstruir la atención que recibió Maradona.

Según trascendió, Perroni responderá las preguntas de las partes, mientras que Forlini solo contestará las consultas formuladas por sus abogados defensores, Nicolás D'Albora y Agustín Varela.

juicio maradona

En la jornada está previsto además el testimonio de Guillermo Charovsky, superior de Walter Espeche, auditor de terreno.

Durante la audiencia anterior, Espeche había explicado que el 4 de noviembre de 2020 recibió una solicitud de internación domiciliaria impulsada por la psiquiatra Agustina Cosachov.

Sin embargo, aclaró que ese procedimiento no llegó a concretarse porque Maradona fue trasladado desde la Clínica Ipensa al Sanatorio Olivos, donde fue operado por un hematoma subdural.

El auditor también señaló que dejó de intervenir en el caso por disposición de sus superiores cuando el seguimiento médico continuó en la zona norte del conurbano bonaerense.