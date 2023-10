Los mejores consejos que debes conocer y aplicar a la hora de usar joyas o accesorios

Los accesorios para mujeres y las joyas son elementos esenciales en el mundo de la moda femenina. No solo complementan un atuendo, sino que también pueden transformar por completo tu estilo y personalidad. Sin embargo, es valioso saber cómo elegir y lucir estos elementos de manera adecuada para lograr un look armonioso y elegante.

Cuatro aspectos a tener en cuenta sobre la importancia de los accesorios

Un primer punto está centrado en saber que los accesorios para mujer comunican el estilo personal de cada una, y lo curioso es que lo que se elige en este punto, al estar atravesado por los gustos personales, se terminan pareciendo a quienes los lleva puestos.

Están las mujeres que prefieren los accesorios sencillos y tradicionales, mientras que otras eligen las opciones más llamativas y de gran tamaño, con diseños exclusivos y únicos.

En segundo lugar, ten en cuenta que las joyas hacen que tu look sea distintivo. Un outfit sencillo y básico puede pasar a ser especial con un toque particular otorgado por accesorios, o joyas como anillos, aros, collares o brazaletes Pandora.

Otro punto a considerar es que tanto los accesorios Perú como las joyas sirven para destacar puntos de tu cuerpo que quieres marcar o que te gustan para que llamen la atención, y de esta forma dejar invisibilizados aquellos sectores que quizás no te agradan de ti o prefieres no mostrar.

Un claro ejemplo de ello son los bolsos o carteras, si prefieres dejar más liberada la parte del busto es preferible que las correas sean largas y caigan sobre la cadera o si no quieres destacar tus caderas, debes pensarlo a la inversa, optar por carteras cortas.

Asimismo, ayudarán a mostrar tu personalidad o el tipo de rol que desempeñas. Los accesorios más grandes y coloridos representan calidez, cercanía, mientras que las joyas más pequeñas y clásicas demuestran seriedad y autoridad.

Joyas_dos.jpg

Para conocer el tipo de joyas que van contigo o te hacen sentir cómoda y segura, primero tendrás que conocer el estilo que te define, y esto viene de la mano del tipo de ropa que te satisface vestir. Si bien hay tantos estilos como personas que los lucen, se pueden clasificar a grandes rasgos de la siguiente manera:

Encontramos entonces un estilo al que llamamos natural, que habla de mujeres prácticas y más bien sencillas, a las que no les gusta llevar demasiados accesorios. Acompañan su outfit con poco maquillaje, peinados tranquilos y obviamente accesorios pequeños, casi imperceptibles, que suelen ser un detalle dentro de todo el look.

Para las mujeres más tradicionales, los accesorios que no pasan de moda son ideales. Por lo general, no suelen cambiar demasiado las joyas y las eligen en conjuntos, anillos, collares y aros del mismo estilo que combinen con casi todos los atuendos y prendas de su armario, y que además, vayan bien con sus bolsos y demás complementos.

Para un estilo elegante, en este caso habrá que invertir en joyería de calidad, elaboradas con materiales como la plata o el oro, sofisticadas y que aporten valor a lo que se lleva puesto.

No puede faltar el estilo romántico y aquí cobran importancia los detalles. Cuánto más femeninos sean los accesorios mejor. Predominan los accesorios que transmiten calidez y cercanía, como los elaborados con forma de flores, mariposas o corazones.

Las mujeres más descontracturadas buscan siempre reflejar un estilo creativo o también conocido como dramático. Eligen accesorios de diseño, originales, y si son elaborados a mano o diseñados por autores especiales mucho mejor.

Quienes eligen este tipo de accesorios son personas a las que les sienta bien llamar la atención a través de lo que se ponen y no dejarse llevar por la tendencia y la moda, sino imponer un estilo propio y romper con los estándares más vistos en las pasarelas de moda.

Finalmente, encontramos a las mujeres con un estilo seductor, y por lo general les gusta llamar también la atención con sus prendas y accesorios y prefieren la elección de joyas grandes, y que estén en tendencia.

¿Cuáles son los accesorios que mejor lucen en cada persona?

La mayoría de las joyas suelen ser doradas o plateadas, salvo algunas excepciones y materiales exclusivos. En este sentido, algunas mujeres dudan en qué es lo que mejor va con ellas, si el dorado o el plateado, más allá de las preferencias particulares y los gustos.

Además, por lo general, este tipo de joyas suelen ser las más costosas, por eso es importante aprovechar en Pandora ofertas para armar un conjunto y tener siempre algo deslumbrante que lucir.

En muchas ocasiones, como eventos de gala o fiestas en donde se lucen accesorios elegantes, es difícil definir qué es lo que combina con nosotros y con nuestro vestido o atuendo. Hay algunas pruebas que se pueden hacer para sentirnos más seguras a la hora de definir.

Como consejo deberás tomar una tela o prenda plateada y otra dorada y acercarla a tu rostro, si alguna de ellas te hace lucir cansada o te opaca es que ese color no va con tu tipo de piel. Solo el que te da vida y calidez al rostro es el que va contigo.

Las mujeres que tienen un tipo de piel cálida, les quedan mejor las joyas doradas, mientras que las que tienen tez bien blanca o pálida, les van mejor los accesorios plateados. Siempre los cálidos se complementan con la piel cálida y los pálidos o fríos con la piel más blanca.

Joyas y accesorios de acuerdo a la contextura física

Es importante considerar cuánto mide cada mujer y cómo son las extremidades para definir el tipo de joya a utilizar.

Aquellas mujeres de contextura delgada y que no superan el metro y medio de estatura, es mejor que luzcan accesorios pequeños, incluyendo carteras, bolsos y anteojos de sol. Y para quienes son altas la regla funciona igual, deberán ponerse accesorios de mayor tamaño.

La combinación de colores: prendas con accesorios

Al igual que pasa con los dorados y plateados, de acuerdo al tipo de piel de cada mujer, también existen ciertas reglas a seguir para que los accesorios formen parte del outfit de manera combinada y armoniosa y no parezca que cayeron ahí a la fuerza.

Para estar seguras en la combinación, se puede utilizar el círculo cromático. Por ejemplo, se elige el color a combinar y los accesorios deberían ser del color o tonos que están pegados al elegido en el círculo cromático.

Después están las combinaciones complementarias: si optas por un color puedes combinarlo con el que está frente a él, mezclando de esta forma colores cálidos con fríos y saliendo de la gama de tonos.

Los mejores accesorios para usar en tu trabajo

Los accesorios tradicionales, comunes y pequeños son los ideales para los looks formales, que representan autoridad y poder y que no llaman demasiado la atención, debido a que lo relevante en este caso es el rol que la persona desempeña y no su vestimenta.

Hay que evitar las joyas plata llamativas, se pueden usar elementos de metal o piedras, pero siempre en tamaños pequeños.

Los accesorios de gran tamaño o llamativos son ideales para comunicar cercanía, estos son más utilizados en ambientes laborales descontracturados o en profesiones más libres. Las joyas de diseños de autor son una buena elección.

Los accesorios que marcan tendencia esta primavera-verano 2023

Si bien la regla de menos es más, siempre funciona a la hora de vestirnos, esta temporada desaparece por completo, y cobran protagonismo los accesorios. Aparecen los anillos grandes, los collares de perlas y todo tipo de joyas que te puedas imaginar.

Esta primavera verano 2023 los accesorios alegrarán y complementarán todos los looks, por lo que no podrás dejar de pasar por tu tienda de accesorios favorita.

Dani Bussalleu, modelo y psicóloga comunitaria, se declaró fan de la marca Pandora y contó que recibió un dije de esa tienda y que “me viene ideal para poner en mi pulserita”.

Además, la amante de la marca de joyas, destacó que tiene otra pulsera que “me la compré en un momento muy especial”.

Mucha presencia de anillos

Los accesorios Pandora Perú son los encargados de darnos estilo. Se verán los chunky rings, que son los anillos grandes hasta los más tradicionales en oro o joyas plata. La regla principal es que sean muchos al mismo tiempo.

La libertad aparece a la hora de elegir lo que vamos a llevar en nuestros dedos, permitiendo lucir las formas de anillos más únicos y originales posibles.

Las perlas vuelven con una nueva versión

Un accesorio tradicional, como es el collar de perlas, vuelve con mucha fuerza. Si bien es sinónimo de elegancia, o de gala, esta temporada se verá en muchos looks urbanos y, aunque no lo creas, terminarás por lucir uno todo el tiempo.

El pearl core será tendencia y el accesorio que no te puede faltar, no como complemento de tus prendas sino como el protagonista de tus outfits. Aparecen también en bolsos, en accesorios del pelo, en sweaters, etc.

Los brazaletes

Este elemento de estilo boho vuelve para acompañar a los anillos y demás joyas, y lo hace en una gran variedad de formatos y diseños. Se puede encontrar en cualquier joyería Perú con piedras, de plata o de oro, etc. Si te animas a lucirlo te darán un toque más que personal a tu estilo y forma de vestir.

Cinturones

Los cinturones vienen pisando fuerte desde los años 90, y por los 2000 tuvieron su auge, luego desaparecieron y ahora vuelven con todo. Los del tipo joya o de cadena son un básico que no te puede faltar para tu look nocturno o de gala, son combinables con todo tipo de prendas, y aunque no lo creas, van con jeans, abrigos, chaquetas y hasta con leggins.

Presencia de flores en todos los accesorios

Las flores son las protagonistas en esta primavera, como no podía ser de otra manera. Aparecen en pendientes, collares o también en charms personalizando las prendas, como bolsos o carteras. También, las flores se van a ver al cuello, acompañando a la perfección un traje de saco y pantalón, para brindar un toque descontracturado a los looks más formales.

Siempre ten en cuenta que menos significa más, y en este sentido es positivo no sobrecargar el look con muchos accesorios. Muchas veces un solo elemento es suficiente para crear ese outfit distintivo y particular.

Por otra parte, anímate a mezclar y combinar accesorios y elementos distintos, ya no es necesario si usas oro, que sea todo de oro o en ese color, también puedes llevar joyas de plata o de otros materiales.

Lo que vale la pena en esta temporada es adaptar los accesorios, teniendo en cuenta el tipo de evento u ocasión en la que los llevarás puestos. Los más simples son perfectos para llevarlos diariamente, mientras que los más caros y lujosos se visten únicamente en ocasiones formales o de gala.

Los accesorios y las joyas son una forma poderosa de expresar tu estilo personal. Experimenta con diferentes combinaciones y encuentra lo que mejor se adapta a tu personalidad y a la ocasión. La clave está en sentirte cómoda y segura con lo que llevas puesto, ya que la confianza es el mejor accesorio que puedes lucir en cualquier momento.