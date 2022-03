Natalia Denegri: "A los hombres del caso Coppola no les pasó lo mismo"

"Durante años, mi familia y yo padecimos en silencio todo lo que me ocurrió. No voy a permitir que mis hijos sufran por lo mismo", dice Denegri a A24.com. "En Estados Unidos en bullying es muy grave. No quiero que ellos padezcan por eso mismo que a mi me lastimó por todos estos años".

¿Qué mujeres de la política respaldan a Natalia Denegri?

Tras la primera de las dos audiencias que tienen lugar ante la Corte, Denegri se acercó al Congreso Nacional. Allí la recibieron la diputada Victoria Tolosa Paz junto a la presidenta de la comisión de Mujeres y Diversidad, Mónica Macha, y la diputada por Entre Ríos Carolina Gaillard.

Las legisladoras prestaron su apoyo en el pedido de Denegri por el "derecho al olvido". Se trata de la facultad que tiene una persona de solicitar que los buscadores de Internet retiren determinados resultados de las consultas relacionadas con su nombre. Desde 2018 este derecho forma parte del Reglamento Básico de Protección de Datos de la Unión Europea. En la Argentina aún no hay legislación al respecto.

"¡Juntas somos más fuertes!", tuiteó Denegri a la salida del encuentro. Así agradeció en sus redes sociales a cada una de ellas "y a todas las mujeres que a través de las redes y por mensajes me han comunicado su apoyo! No puedo explicarles lo importante que es para mi tenerlas a mi lado!", expresó.

Quién es Natalia Denegri hoy

Natalia Denegri gana premio Emmy.jpeg "Me fui y pude demostrarle el mundo de lo que era capaz. Me preparé, estudié, hago lo que me gusta, periodismo solidario", dice Natalia Denegri que con su productora de televisión ganó 22 premios Emmy.

Tras lo sucedido con el caso Copolla, Natalia emigró a Miami, donde armó su carrera como conductora y productora de televisión y como empresaria gastronómica. "Tuve que irme porque acá en la Argentina quedé estigmatizada en esa época, nadie me daba una oportunidad. No les pasó lo mismo a los hombres del caso. Ellos pudieron seguir y nadie les recordó el tema. Pero a las mujeres, sí", sostiene.

"Me fui y pude demostrarle el mundo de lo que era capaz. Me preparé, estudié, hago lo que me gusta, periodismo solidario", dice Denegri que con su productora de televisión ganó 22 premios Emmy. "Me dedico a crear contenido positivo, a las misiones solidarias", agrega.

"El lema en mi vida es llevar luz donde hay oscuridad. Quiero que todo el mundo pueda ver eso. Entonces todo eso que está alojado en Google desde hace 26 años me sigue perjudicando, me daña", concluye Denegri.