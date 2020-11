El bar argentino que creció en plena pandemia y ahora está entre los 100 mejores del mundo

El interior de Tres Monos antes de la pandemia de coronavirus.

De la lista formaron parte reconocidos bares locales como Florería Atlántico, 878 y Frank's, e inesperadamente y con una pandemia de por medio, otro punto de encuentro porteño acaba de sumarse a la exclusiva selección. The World's 50 Best Bars publicó hace pocos días su lista 51-100, un reconocimiento alternativo a cinco decenas de bares destacados a nivel global que no alcanzaron a entrar en su ranking principal. Entre ellos apareció Tres Monos, un bar ubicado en Palermo que nació en 2019 y ya cuenta con su propio estudio y una tienda online de productos destacados.

"Para nosotros es una enorme alegría formar parte (...). Nos emociona ver cómo el esfuerzo y compromiso de todo un equipo es valorado por representantes de esta industria, de todas partes del mundo. Hace unos meses quedamos nominados entre las cuatro mejores aperturas del mundo del 2019 y ahora nos llega este reconocimiento", dicen Sebastián Atienza (36) y Charly Aguinsky (29), los emprendendores detrás del lugar.

Ambos son bartenders y decidieron abrir Tres Monos sin ningún inversionista, con US$ 20.000 que obtuvieron por su cuenta. "Nuestra propuesta es ser un lugar genuino, con un ambiente distendido, donde defendemos lo simple pero hecho de la mejor manera", aclara el dúo que además de como un bar a su emprendimiento lo definen también como una escuela y una consultora.

De su taller, que ya funcionaba antes del coronavirus y ahora viró y existe de forma online, también forma parte Gustavo Vocke, otra figura de la coctelería local. Por sus encuentros ya pasaron más de 2.000 participantes de todo el país -Jujuy, Tucumán, Corrientes, Córdoba, Entre Ríos, Chubut- y la región -Chile, Bolivia, Perú, México. Además también organizaron actividades en inglés para su público en Estados Unidos.

Este año además lanzaron su propia marca de tragos embotellados, para lo cual invirtieron cerca de $800.000 y con los cuales llegan a su vez a distintas provincias argentinas. Su producción la realizan en una fábrica cervecera donde pasteurizan las preparaciones, lo que les da una vida útil de hasta un año. Los cocktails van de los $200 a los $350, los hay con y sin alcohol y se consiguen en su tienda online, donde además ofrecen cajas para armar tu propio trago y talleres online ya grabados.

Tres Monos va a cerrar el 2020 con una facturación mensual de $1.000.000, una cifra que fue creciendo entre un 15% y un 20% con respecto a sus números previos a abril de este año.