Por una medida de fuerza de los pilotos, se esperan demoras y cancelaciones en Aeroparque

Qué dijo Aerolíneas Argentinas sobre la medida

En su comunicado, la empresa advirtió que acciones gremiales como esta “no aportan a la solución de los desafíos estructurales del sector” y que, además, “dañan la confianza de los pasajeros, que es el principal capital de la compañía”.

También destacó que el proceso de recuperación de la aerolínea “permitió alcanzar niveles de eficiencia y sustentabilidad inéditos en la última década” y pidió el compromiso de todos los sectores para sostener ese crecimiento.

este-viernes-habra-una-nueva-jornada-de-protesta-de-los-pilotos-foto-reutersagustin-marcarian-TC4URO7QVFGTJJ62KDSD75NPFU Este viernes habrá una nueva jornada de protesta de los pilotos (Foto: REUTERS)

Recomendaciones para los pasajeros

Aerolíneas Argentinas recomendó a los pasajeros con vuelos programados entre las 5:30 y las 11:30 del viernes 24 de octubre:

Revisar el correo electrónico informado en la reserva para recibir notificaciones sobre posibles cambios.

Verificar el estado del vuelo en la web oficial de la aerolínea o de la terminal aeroportuaria antes de trasladarse.

Si el pasaje fue adquirido a través de una agencia de viajes, consultar directamente con el agente correspondiente.

La compañía aseguró que continuará trabajando “para mitigar cualquier efecto que la medida pudiera tener en los planes de vuelo de sus pasajeros”.