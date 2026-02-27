En vivo Radio La Red
Actualidad
Protesta
Reforma laboral
PROTESTA

Tensión e incidentes entre la Policía y manifestantes que marchan contra la Reforma Laboral en el centro porteño

La protesta provocó caos y cortes. Los efectivos lograron hacer retroceder a los manifestantes tras lanzar gas lacrimógeno. La sesión de la Reforma Laboral comenzará a las 11 horas.

Una mañana de alta tensión se vivió este viernes en el centro porteño. Manifestantes de distintas agrupaciones protagonizaron cortes de calles, enfrentamientos con la Policía de la Ciudad y corridas en los alrededores del Obelisco, en el marco de la jornada clave en la que el Senado tratará la Reforma Laboral impulsada por el Gobierno.

Leé también La CGT no parará el viernes y sólo marchará el lunes a Tribunales contra la reforma laboral
La protesta sorprendió a automovilistas y peatones que circulaban por la zona, generó caos vehicular y obligó a desplegar un amplio operativo de seguridad.

El reclamo comenzó temprano, cuando cerca de 200 manifestantes bloquearon distintos accesos en avenidas estratégicas como Cerrito, 9 de Julio, Corrientes y Avenida de Mayo, uno de los principales corredores de la Ciudad.

El impacto fue inmediato: largas filas de vehículos, transporte público afectado y demoras generalizadas en plena hora pico.

Muchos conductores quedaron atrapados sin poder avanzar, mientras otros debieron buscar rutas alternativas.

Minutos después del inicio del corte, efectivos de la Policía de la Ciudad llegaron al lugar con el objetivo de liberar las arterias.

La intervención generó momentos de tensión. Se registraron empujones, forcejeos y corridas entre manifestantes y uniformados, en un clima de creciente conflictividad.

El operativo se vio desbordado por la dispersión de los manifestantes en distintas calles. Según un informe del SAME, un efectivo de 33 años resultó herido durante los disturbios. El agente sufrió golpes y un traumatismo en una rodilla. Fue trasladado al Hospital Militar Central para recibir atención médica.

Posteriormente, otro uniformado también fue derivado al Hospital Ramos Mejía. El estado de ambos es estable.

La movilización hacia el Congreso

Tras los primeros incidentes, los manifestantes decidieron avanzar en columnas hacia el Congreso. Dirigentes de la izquierda acompañaron la protesta, entre ellos Nicolás del Caño, Myriam Bregman y Celeste Fierro.

El objetivo es concentrar la protesta frente al Palacio Legislativo, donde se espera una movilización masiva.

El trasfondo del conflicto: la Reforma Laboral

La protesta se da en rechazo al proyecto de reforma laboral. Organizaciones sociales, sindicales y políticas consideran que la iniciativa implica una pérdida de derechos. El oficialismo sostiene que la norma busca modernizar el mercado laboral.

Ante la escalada de tensión, el Gobierno reforzó la seguridad. Se desplegaron efectivos en puntos clave. El objetivo es evitar cortes totales.

La jornada de protesta no se limitó al centro. También hubo cortes en la Autopista Panamericana. Allí, trabajadores del sector del neumático reclamaron por despidos en la empresa Fate.

