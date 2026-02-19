Trabajadores de Fate cortaron la autopista Panamericana en reclamo por el cierre de la fábrica

Embed

Finalmente, Gendarmería logró que liberen un carril.

Un corte en medio del paro nacional de la CGT

El bloqueo de la Panamericana se produjo en un contexto de movilizaciones y cortes simultáneos por el paro general de la CGT en distintos puntos del país. Sin embargo, la cercanía del conflicto de Fate le dio a la protesta una relevancia especial, ya que la empresa anunció el cierre definitivo de su planta y el despido de más de 900 trabajadores.

La elección del lugar no fue casual. El corte se instaló a pocos metros de otras fábricas y zonas industriales, lo que generó un fuerte impacto en la actividad económica de la región. Además, la medida buscó visibilizar el reclamo en una de las arterias más importantes del país.

Según relataron los manifestantes, la decisión de protestar en la autopista responde a la necesidad de hacer visible el drama social que atraviesan cientos de familias tras el anuncio del cierre de la compañía.

“Todo lo que ustedes tienen lo hizo un trabajador. No nos pueden decir que no podemos protestar. Nos cerraron la fábrica y nos dejaron en la calle”, expresó uno de los empleados frente a los medios.

Testimonios de trabajadores y reclamos contra la reforma laboral

Durante la protesta, los trabajadores despedidos de Fate compartieron su angustia y preocupación por el futuro. Muchos de ellos aseguraron que se enteraron del cierre de la empresa de manera abrupta, mediante correos electrónicos enviados en la madrugada.

“Nos avisaron de un día para otro. A las dos de la mañana empezaron a llegar los mensajes. No podemos resistir esta situación”, señaló un manifestante.

En ese sentido, el reclamo no solo estuvo centrado en el conflicto puntual con la empresa, sino que también incluyó críticas al proyecto de reforma laboral impulsado por el Gobierno nacional.

“Estamos en un paro activo contra esta reforma que consideramos esclavista. Queremos defender cada puesto de trabajo y cada derecho conquistado”, afirmó otro de los trabajadores.

El cierre de Fate fue interpretado por algunos sectores sindicales como un ejemplo del impacto que podrían tener las nuevas políticas económicas y laborales en la industria nacional. El conflicto se transformó así en una bandera de lucha para distintos gremios y organizaciones sociales, que convocaron a acompañar la protesta.

Tensión con Gendarmería y amenaza de desalojo

Con el paso de las horas, la presencia de las fuerzas de seguridad se hizo más visible. Un cordón de Gendarmería se instaló en la zona para contener la situación y evitar enfrentamientos, en el marco del protocolo antipiquetes vigente.

En un primer momento, la intervención policial fue limitada y se centró en el ordenamiento del tránsito. Sin embargo, la situación se tensó cuando los manifestantes comenzaron a preparar neumáticos con la intención de encenderlos, una práctica habitual en este tipo de protestas.

Las autoridades dialogaron con los representantes del grupo para evaluar alternativas, aunque los trabajadores dejaron en claro que no tenían intención de retirarse.