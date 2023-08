Un latido de esperanza: la lucha de Benicio por vivir en una campaña que conmueve

Allí comenzó el difícil camino para este pequeño que debió afrontar a una serie de cirugías paliativas que "le daban vida".

Pasó por ocho quirófanos, tres de esas operaciones fueron a corazón abierto "con todas las dificultades que ello implica", y la esperanza era que en la última de ellas se observen avances en su función ventricular.

Lamentablemente no sucedió lo que la familia esperaba, y desde el 12 de julio Benicio entró en emergencia nacional a la espera de un trasplante de corazón.

Mientras tanto, toma seis medicaciones y tiene nueve profesionales a cargo por si difícil situación médica.

A la espera del milagro, Beni y su familia se alzan con una bandera para concientizar sobre la donación pediátrica, "algo de lo que se debe hablar y no debe ser un tema tabú. Nunca sabemos cuándo podemos estar del otro lado y como familia buscamos que se hable. Donar órganos es un acto de amor enorme".

Bajo el lema "Un corazón para Beni", desde la cuenta de Instagram @xamorabeni la familia afirma que la necesidad "es urgente, es hoy".

"Si bien Benicio hoy está estable, la urgencia reside en que es un nene con un corazón univentricular y, en el caso de qué esté en algún hospital para una eventual terapia, no hay un dispositivo que lo sostenga. No están preparados para su corazón", afirmó Victoria en diálogo con este portal.

"La donación pediátrica es un tema muy sensible y de ello no se habla. Y de lo que no se habla, no existe", reflexiona la mamá de este guerrero y añade que no sólo su hijo pasa por una situación tal, "son muchos niños los que están en esta situación, unos 190, que esperan diferentes órganos y presentan distinta gravedad. Son niños que necesitan esa segunda oportunidad".

“Es difícil que una persona que pierde a un ser querido piense en la donación. Es complicado tomar la decisión en el momento y es por ello que buscamos concientizar para que se conozca, y no sea algo que tome de sorpresa a nadie ante una desgracia de la vida”, precisó Victoria.

Sobre cómo manejan la "espera que desespera", tal como la define, la mamá de Beni aseguró que "es súper angustiante".

"A la noche es el peor momento, porque uno está pensando que en algún momento te va a sonar el teléfono y va a llegar el corazón que le salve la vida a tu hijo. Pero para que suene el teléfono tiene existir el otro lado, esos padres que en un momento tan doloroso le digan sí a la posibilidad de que esa vida pueda continuar en otro niño. Es muy difícil. Es ir contrarreloj todo el tiempo, y no sabés cuándo el reloj se va a detener", sumó.

Benicio “es un niño muy amado, feliz y con inmensas ganas de vivir" y su historia "necesita llegar a miles de personas para que pueda aparecer ese corazón que le va a salvar la vida”.

Para que su causa sea cada vez más escuchada, la familia propone llevar a todos a la reflexión y entender que "el amor no muere, el amor se multiplica. Queremos llegar a miles de hogares y construir juntos una sociedad con más empatía, una sociedad donante”, cierra Victoria, mientras en medio de tanto dolor, propone poner su granito de arena en una causa que va más allá de su propio hijo.