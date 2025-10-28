En vivo Radio La Red
Video: un voraz incendio en Parque Patricios destruye un galpón lindero a una escuela que fue evacuada

El establecimiento educativo y un edificio fueron evacuados. En el lugar trabajan Bomberos de la Ciudad y personal del SAME.

Un voraz incendio se desató este martes por la mañana en un galpón de Parque Patricios y generó una enorme columna de humo negro que se extendió por varias cuadras, afectando a las viviendas y torres cercanas. Entre los inmuebles alcanzados por el siniestro se encontraba una escuela primaria, que debió ser evacuada de urgencia mientras se desarrollaban las clases del turno matutino.

El fuego comenzó cerca de las 9 de la mañana en un galpón ubicado sobre la calle La Rioja, entre Avenida Brasil y José de Garro, en el sur de la Ciudad de Buenos Aires. De inmediato, varias dotaciones de Bomberos de la Ciudad y equipos del SAME se trasladaron hasta el lugar para controlar las llamas y asistir a los vecinos.

Según confirmaron fuentes del SAME, el humo provocado por el incendio se expandió rápidamente y obligó a evacuar una escuela y dos torres de edificios cercanas por precaución. “El incendio se originó en un galpón. El humo por el viento sur obligó a evacuar una escuela y torres de edificio”, informaron voceros del servicio de emergencias.

Pasadas las 9.40, las llamas seguían activas y los bomberos trabajaban intensamente para evitar que el fuego se propagara hacia otras construcciones.

Evacuación preventiva y asistencia médica

De acuerdo con el primer parte difundido por el equipo de emergencias, en la Escuela N° 2 “José María Gutiérrez” fueron evacuadas unas 50 personas, entre alumnos, docentes y directivos.

“Los alumnos y maestros están siendo evaluados por precaución por médicos y psicólogos. Todos se encuentran fuera de peligro”, señalaron fuentes oficiales. También se evacuaron “en orden y en calma” las dos torres ubicadas en la intersección de La Rioja y Salcedo, afectadas por el intenso humo.

Mientras tanto, las brigadas de Bomberos continuaban trabajando dentro del galpón afectado, donde se concentraba el foco principal del incendio. En el lugar también se montó un operativo del SAME con varias ambulancias, personal médico y equipos de apoyo psicológico para asistir a los niños y docentes evacuados.

Las autoridades confirmaron que, por el momento, no se registraron heridos ni víctimas, aunque la zona permanecía totalmente cercada para garantizar la seguridad de los vecinos y facilitar el trabajo de los rescatistas.

A causa del incendio, un total de 150 personas tuvieron que ser evacuadas. Médicos del SAME asistieron en el lugar a quince pacientes de los cuales nueve - tres femeninas y seis masculinos - que tuvieron que recibir oxígeno y están fuera de peligro.

El impresionante operativo de Bomberos de la Ciudad incluyó el desplazamiento al lugar de cuatro unidades de la Estación II "Patricios" y diez ambulancias del SAME, entre ellos las unidades de catástrofe, triaje, móviles rápidos de intervención y la unidad de oxigenación.

