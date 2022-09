Batalla legal: Estados Unidos impuso un arancel por dumping a un producto argentino clave para la elaboración de gaseosas

Por el momento el Departamento de Comercio se expidió sobre el primero de los abordajes, el rol del Estado. Sin embargo lo materializó con un arancel del 3,71% para Cepas Argentinas y otro del 7,16% para Fecovita, las dos firmas argentinas con mayor presencia en el mercado de Estados Unidos.

¿De dónde proviene el 5,5%, entonces? Es el promedio de ambas empresas escogidas. El mosto es producido por más de 15 empresas pero la mayor participación corresponde a:

Cepas Argentinas

Fecovita

ENAV

Montpellier

Exportadora Vitivinícola S.A.

La denuncia y la resolución temporal en Estados Unidos

La firma acusadora, Delano Growers Grape Products, es oriunda de California y una jugadora importante del mercado del mosto local. Allí ubica su producción en compañías como Coca Cola o PepsiCo. Abastece el 80% del mapa del mosto norteamericano, fundió ambas teorías en una sola acusación a la que el Departamento de Comercio le dio curso, y este mes resolvió fallar preventivamente para una sola de las aristas del caso.

¿Cuándo se conocería el fallo completo? Oficialmente en enero, pero en la cadena productiva argentina anticipan que podrían conocerse resultados el mes que viene.

Desde la semana pasada toda tonelada del jugo de uva que viaje desde Argentina será sancionada con un 5,5% de incremento en su valor. Según explicaron a A24.com Agro fuentes del caso, este monto extra no irá directamente al fisco sino que quedará tutelado hasta tanto el Departamento de Comercio se expida sobre el fondo de la denuncia y resuelva ambas corrientes de la acusación.

Esos fondos adicionales podrían ser devueltos a la agroindustria argentina en el caso de que el fallo sea favorable. Pero también la situación puede ser inversa y ya se maneja un plan de contingencia como buscar nuevos destinos para el mosto. “Yo creo que no va a ocurrir un mal escenario, pero siempre es mejor apostar a que pueda ocurrir y luego aumentar el volumen del negocio”, apuntó Luis Sentinelli, Director de Estadísticas Públicas y Relaciones Institucionales del Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV).

Cómo sigue el camino del mosto y la agroindustria

¿Qué opciones hay en el horizonte? En el pasado el sector ya trabajó con el mercado de Arabia Saudita y podría ser uno de los apuntados. Se trata de un país con particularidades comerciales como un bajo consumo de alcohol y elevado el de los jugos.

“Además tienen altos impuestos contra el azúcar de caña, ahí hay una gran posibilidad de edulcorar y de fabricar jugos. Lo mismo ocurre con Canadá. Sudáfrica es un negocio distinto, es un distribuidor de jugo para el resto del mundo porque compra y después los vende. Japón es otro país importante”, sostuvo Sentinelli.

La cosecha de uva de Mendoza demanda demanda entre 12 y 15 mil trabajadores golondrina El 20% de la uva que se cosecha en la región es destinada a mosto. En Estados Unidos la denuncia se basó en esta operatoria.

¿Cuál es el rol de China? Siempre un jugador esencial en materia de consumo, el Gigante Asiático compra poco (1.300 toneladas) pero podría completar el esquema de una virtual compensación para el caso de que se caiga la operación con Estados Unidos. En el cuadro también hay que analizar que China produce jugo de manzana, otro endulzante natural y principal retador del mosto argentino.

Si Estados Unidos deja de comprarle a la administración de Alberto Fernández pasaría a requerir de mayores cantidades de insumo chino. “Tengo un poco de fe desde ese lado”, se aferró un especialista consultado por este medio.

Y por eso en el INV también confían en una buena perspectiva para la causa que enfrenta el mosto cuyano. Otro de los aportes en la defensa tiene que ver con que ven un mayor proteccionismo en la administración Biden, que no solo se aplica ahora por primera vez en el mosto, sino que sucede lo mismo con productos como la miel, los arándanos, el jugo de limón concentrado o los biocombustibles.

“Los argumentos están basados en el reintegro de exportación que recibe la industria. Eso lo ven como un acto de subsidio que beneficiaría a las empresas con precios inferiores a políticas de comercio internacional valederas. Entonces están observando los reintegros de exportación que tiene la industria. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que decir que no es para no exportar costos, sino para no exportar impuestos, porque los reintegros son de los impuestos”, explicó Rodolfo Paolucci, gerente de la Cámara Argentina de Fabricantes y Empresas de Mosto (CAFEM).

moledora uva.jpg El mosto de uva argentino se produce principalmente en San Juan. La denuncia en Estados Unidos agitó las aguas.

Sentinelli también aportó su mirada sobre este punto. “Meten dentro de la bolsa la compra de mosto que realizan los gobiernos provinciales, que lo hacen justamente al revés, para sostener el precio de la uva para los productores y que no caiga tan bajo. Eso es para un 20% de la producción de uva, que obliga a los productores a diversificar y no hacer vino con ese porcentaje de la producción”, explicó.

¿Reproches en la cadena?

Un empresario industrial sanjuanino también aportó su mirada. Si bien optó por no dar su nombre, se quejó por la postura con la que su provincia abordó la problemática. Entiende que la gobernación no contribuyó con una férrea defensa hacia la actividad.

“Si bien la defensa la concentra Cancillería, Mendoza ha hecho la mejor contribución a esa defensa, y San Juan no ha hecho mucho. Es llamativo el silencio aquí porque el 50% de la uva que se cosecha la destinamos a mosto”, se quejó.