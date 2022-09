Con la ausencia de la Sociedad Rural, el Secretario Bahillo recibe al resto de la Mesa de Enlace

El Secretario de Agricultura, Juan José Bahillo recibirá esta tarde a los presidentes de tres de las entidades de la Mesa de Enlace, el ausente, por ahora, será Nicolás Pino, titular de la Sociedad Rural Argentina, agrupación que resolvió no concurrir mientras no se revierta la medida del Banco Central que encareció los créditos para aquellos productores que no vendan el 95% de su cosecha de soja y generó enojo en el ruralismo. El resto de los dirigentes, también mostraron sus discrepancias.