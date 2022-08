Economía, campo y retenciones: para Alfonso Prat Gay "la sociedad está entrando en una dinámica muy preocupante"

“Al ser permanente terminó matando a la cultura del trabajo y la del mérito. Los planes sociales empezaron siendo un remedio en el medio de la crisis pero se transformaron en un remedio que no resolvió la enfermedad sino que la agravó”, expuso.

Prat Gay 2.jpeg Alfonso Prat Gay habló de la desconfianza que sufre el país.

Por eso cargó las tintas y aseguró que “estamos en una bisagra muy importante, atravesando un momento de confrontaciones políticas y sociales inmensas. Estamos entrando en una dinámica muy preocupante desde el punto de vista de funcionamiento de la sociedad y hay que prepararnos para ver cosas muy graves hacia adelante”.

¿Economía dolarizada? La tajante respuesta de Prat Gay

Uno de los empresarios que antecedió en el escenario al exministro, el primero de la era Macri como Presidente, fue el CEO de la firma Plaza Logística, Eduardo Bastitta Harriet. Había defendido la idea de una dolarización de la economía argentina, e incluso, de la posibilidad de encarar una moneda común con Brasil. Bastitta Harriet mencionó a Prat Gay en su mención y el economista le devolvió el mensaje.

“Yo hace tiempo que vengo impulsando reformas monetarias mucho más drásticas que las que se vienen llevando adelante, como la moneda común regional, una moneda en común con Brasil, con la dolarización como un primer paso hacia esa moneda común. Este es mi mensaje, un poco controversial viniendo Alfonso ahora para hablar”, expresó Bastitta Harriet.

Por eso Prat Gay, rápido de reflejos, le respondió al empresario en los primeros minutos de su charla. “Fui presidente del Banco Central durante dos presidencias peronistas. Y quiero marcar esto porque aquello era un BCRA independiente. Eduardo, está bueno probar alternativas, pero está mucho mejor repetir las cosas que sí funcionaron”, señaló buscándolo con la mirada entre el público.

“Yo diría que el principal insumo de cualquier política económica es la credibilidad, la confianza. Nosotros levantamos el cepo en una semana sin reservas, porque teníamos menos reservas que ahora, ¿y por qué funcionó bien eso? Porque había confianza”, apuntó.

CRA desmiente especulación por guardar en silobolsas ¿Qué pasará con las retenciones? El debate del campo. Alfonso Prat Gay aportó su mirada.

La salida del “dólar soja”

Prat Gay expresó que el "dólar soja no funcionó porque era muy complejo para los productores”.

“Se les pedía que producto saliera de una moneda que para ellos es absolutamente segura, que es la soja, y pasara a una alternativa que depende del Gobierno básicamente. Y quiero volver sobre este punto: Massa arrancó la gestión diciendo "tengo 5 mil millones de dólares prometidos del campo”. No los vemos. En cada reunión que tiene, programada o de sorpresa, sale con las manos vacías. Es muy gravoso para la confianza prometer algo sobre lo cual ni siquiera trabajaste”, cargó Prat Gay contra el actual ministro de Economía.

El radical sostuvo: “nosotros negociamos con las exportadoras y las cerealeras a fines de 2015 un flujo de divisas antes de salir del cepo, y no lo anunciamos hasta no tener la cuestión firmada y lograda. Y después nos aseguramos de que cumplieran porque claro, cuando salimos del cepo y el tipo de cambio no se fue a $20 como como creían muchos, sino que se fue a $13, había algunos productores que ya no querían liquidar. Entonces yo te me tomaba el trabajo todos los días llamar y recordarles que habíamos firmado algo”.

Auditorio.jpeg El público que acompañó la disertación de Alfonso Prat Gay sobre economía, en la décima edición de Argentina Visión 2040.

Retenciones, y la mirada de Alfonso Prat Gay

El economista sostuvo que no tenía ninguna duda de que a las retenciones "hay que eliminarlas". Pero hizo una aclaración clave.

"Lo hicimos en su momento cuando asumimos. Creo que cada punto de partida es distinto y cada circunstancia requiere un análisis diferente y no creo que en el próximo Gobierno se puede hacer tan rápido como se hizo en el Gobierno anterior", aclaró.

"Pero claramente nosotros pensamos que con retenciones y sobre todo con una brecha del 100% es imposible resolver el problema de la escasez de dólares. Estamos persiguiendo a la fábrica de dólares, la estamos persiguiendo con dos impuestos que son insólitos que no existen en ningún lugar del mundo, uno explica afuera de Argentina que tenemos un problema de divisas y que además castigamos al exportador y bueno, nos quieren poner un chaleco de fuerza porque no hay manera de explicar eso", concluyó.