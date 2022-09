¿El "dólar soja" fue el mejor negocio del año para los productores?

Según los datos, el mejor momento del año hasta ahora fue a poco de comenzar la campaña 2021/22 de soja, el día 11 de marzo, cuando tocó los US$ 283,2/Tn.

“Dicha valorización de poder de compra de la soja en dólares billete se dio en un contexto de una escalada muy fuerte del precio de la oleaginosa a nivel internacional tras la invasión de Rusia a Ucrania el 24 de febrero, sumado a que el dólar financiero cotizaba $ 190/US$, con una baja de $ 32/US$ desde el pico de mediados de diciembre de 2021”.

A partir de ahí, el indicador presentó una baja muy fuerte debido a la combinación de una caída del precio de la soja en Chicago y la escalada de los dólares financieros tras la salida del ex Ministro de Economía, Martín Guzmán.

“El precio pizarra valuado en dólar CCL alcanzó un mínimo desde octubre de 2020 el último 21 de julio, con US$ 146,3/Tn y logrando estabilizarse después en torno a US$ 180/Tn a finales de agosto”, da precisión el informe.

Cuánto mejoró la capacidad de compra con el dólar a $200

A partir del 5 de septiembre, con la entrada en vigencia del tipo de cambio de $200 por dólar, se generó una importante recomposición del poder de compra del precio pizarra de la soja valuado a dólar financiero. Sin embargo, esta apreciación se fue diluyendo con el correr de los días.

“El primer día de vigencia del programa, dicho indicador alcanzó un máximo relativo de US$ 256 por cada tonelada de soja. En tanto que al 16 de septiembre se ubica US$ 19/Tn por debajo de este valor, en US$ 232,6/Tn”, agregó la entidad.

Finalmente, la BCR estimó de cuánto podría ser la caída a partir del 1° de octubre, cuando termine el programa.

En ese sentido, resaltó que su evolución depende de tres factores: a) la cotización de la soja en Chicago y su correspondiente impacto en el mercado local; b) la evolución efectiva del dólar oficial; y c) la evolución efectiva del dólar financiero (CCL). La diferencia entre b) y c) es lo que comúnmente se denomina “brecha cambiaria”.

Si se toma la cotización al día 16 de septiembre de los mercados de futuros de dólar y de soja, y se asume una brecha estable entre dólar financiero y oficial en base a proyecciones del mercado de futuros, al primero de octubre (primer día en que dejaría de regir el dólar a 200 para liquidación de divisas por exportaciones del complejo soja), la valuación de la soja pizarra a dólar financiero podría arribar a US$ 186,2/Tn, por debajo del promedio histórico de los últimos 10 años que se ubica en US$ 223,6/Tn.

No obstante, si se establece un rango de variación al alza y a la baja de la brecha cambiaria sin cambios en los escenarios futuros que estima el mercado para el dólar oficial y el precio de la soja, podría establecerse una banda de fluctuación para el poder de compra de la soja en términos del dólar financiero entre US$ 174/Tn y US$ 200/Tn al 1 de octubre.

Incluso así, "pensando en una caída de la brecha cambiaria en los próximos días, el tope de este rango (US$ 200/Tn) se encuentra 32,6 dólares por debajo de la cotización actual. En otras palabras, si se mantienen los precios vigentes, al vender una tonelada de soja a comienzos de octubre, uno podría comprar 32,6 dólares financieros menos que si la venta se realiza al día de la fecha", indicó la entidad.