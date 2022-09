El futuro del dólar soja: Juan José Bahillo pidió "no alimentar fake news" y habló sobre su posible prolongación

“No alimentemos fake news que no aportan nada al trabajo que venimos realizando para el crecimiento de la economía y de los sectores productivos”, pidió.

Bahillo coninagro.jpeg Juan José Bahillo pidió "no alimentar fake news" en torno al dólar soja. (Foto: archivo Congreso de Coninagro)

Bronca entre los productores, defensa de los empresarios

Si bien la dinámica fue celebrada en los últimos días desde el sector agroexportador, con las empresas aceiteras y las exportadoras de cereales a la cabeza, desde la Mesa de Enlace marcaron discrepancias. Uno de quienes habló sobre el tema fue Nicolás Pino, presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA).

"La situación que atraviesa el mercado de granos en estas últimas horas, no puede prestarse al juego de los oportunistas de siempre en perjuicio del bolsillo de los productores. #dolarsoja", expuso Pino.

La Mesa de Enlace de Córdoba había ido más allá: "Se trata de un nuevo parche que solo busca acelerar el ingreso de divisas al país disfrazando de beneficio para le productor agropecuario lo que en realidad es solo una disminución parcial y temporaria de los perjuicios a los que se nos viene sometiendo".

Nicolas Pino La Rural.jpg Pino habló de "los oportunistas de siempre" en torno al dólar soja.

Consultados por A24.com Agro un grupo de productores agropecuarios de la zona pampeana dejaron sus impresiones sobre la actividad.

“Realmente me siento indignado, principalmente con los formadores de precios, que son exportadores. Porque hasta el día previo a la resolución del dólar soja, la soja valía unos u$s 380 aproximadamente en Argentina. Y salvo el primer día, los productores perdimos u$s 40. Es decir que hoy vale u$s 340. Esos dólares a nivel internacional no se perdieron, pero a nivel productor sí. Somos los únicos perdedores, a beneficio de los exportadores y el Gobierno”, esgrimió Francisco Aguzzi, productor agropecuario de Venado Tuerto.

“Estamos perdiendo el único mercado de granos que no tenía cupos, excepto las retenciones. ¿Qué vendrá después de esta “promo de septiembre”? ¿Una “promo Navidad?”, ironizó Martín Biscaysaque, de Necochea.

SOJA.jpg La gran dinámica de ventas soja luego de los anuncios en el dólar generaron rispideces intra cadena. (Foto: Twitter)

En tanto que Raúl Victores, productor de San Pedro, fue directo en su carga hacia el Gobierno: “Es una discriminación hacia cualquier otro tipo de producciones, como el maíz, el trigo o los pollos. Tendríamos que estar todos cubiertos bajo la misma moneda, porque esto lo único que hace es ahondar la grieta y meterla en un sector en el que no existía, que es el sector productivo. Si en algo son hábiles, es en destruir”.

Por eso, Gustavo Idígoras, presidente de la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina y el Centro Exportador de Cereales (CIARA - CEC), recogió el guante y respondió: “Me parece que hay mucho pesimista hablando todo el tiempo, y el productor tomó la decisión de vender más de un millón de toneladas a pesar del pesimismo que existe entre varios voceros o comunicadores del sector”, dijo en una nota radial.