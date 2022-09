El Gobierno convocó a la Mesa de Enlace, que evalúa rechazar la invitación: las razones del enojo del campo

La voz de Chemes está en línea con lo que argumentó su par. “El lunes a la noche recibimos la invitación. Estamos charlando. Sin ninguna duda que la voluntad es querer ir, porque el tema lo pedimos nosotros, sobre economías regionales. El problema es que en el camino surge esta resolución del BCRA (Banco Central de la República Argentina) que para nada ayuda a allanar este camino de diálogo. Estamos preocupados”, apuntó el titular de Confederaciones Rurales Argentinas.

Nicolas Pino Neuquen.jpg Pino avisó: SRA no quiere continuar con la agenda planteada si no se revierte la medida en torno a la soja.

El dirigente entrerriano habló este martes en FM Led y graficó la bronca y desánimo que generó entre los productores agropecuarios el comunicado reciente del organismo conducido por Miguel Pesce. “Se contradice totalmente. Estamos pidiendo tratar de encontrar un ámbito de consenso de ideas y de alguna manera te surge esta resolución que es un castigo, un instrumento de presión y hasta de extorsión de alguna manera”.

“Esta es una época en la que se necesita financiación, que no abunda, y esto además de complicarlo, el productor necesita de créditos, más que nunca. La tasa con la cual se quiere aplicar esta resolución es usuraria. Y lo digo con énfasis porque es impagable. Porque además del daño económico que produce, esto es un daño moral. Porque de alguna forma nos ponen en una categoría que nos discriminan, nos enoja. Por un lado es el sector que más aporta al país y por otro nos ponen una tasa como esta. Pongámonos de acuerdo”, pidió.

jorge Chemes.jpg Chemes también pidió que se revea la medida del Banco Central en torno a la soja.

Soja: la resolución de la polémica por parte del Banco Central

El pasado jueves por la tarde la autoridad bancaria del país emitió un comunicado en el que se explicaba la medida que encarece el crédito para los productores de soja que acopien granos por un volumen superior al 5% de su capacidad productiva.

Se trató de una tasa mínima del 120% sobre la tasa de Leliq, aplicable para “todas las líneas de financiamiento en pesos, cualquiera sea la forma de instrumentación, y es complementaría al programa que puso en marcha el Gobierno para que los productores liquiden divisas por exportación de soja a 200 pesos por dólar".

Por eso, Chemes arremetió y aclaró que las entidades de la Mesa de Enlace debatirán en el seno de cada una qué responderán. Hasta el momento las otras dos entidades de la Mesa de Enlace, Federación Agraria Argentina (FAA) y Confederación Intercooperativa Agropecuaria (Coninagro) no definieron qué hacer.

silobolsa-armado.jpg "Esto es una clara muestra de que el sector responde", expuso Chemes sobre el dólar soja.

“Hay que ser claro: que dentro del Gobierno se pongan de acuerdo, porque por más autonomía que tenga el Banco Central, a mí que no me vengan a comentar que Economía y el Banco Central no tienen relación. Que se pongan primero de acuerdo en qué van a hacer y después lo hacemos ordenadamente, porque a nosotros también nos trae problemas esto”, graficó Chemes.

Y cerró con una opinión sobre la dinámica del “dólar soja” y su nivel de comercializaciones: “Vemos claramente que el productor cuando puede capturar un mejor precio, indudablemente lo toma”.

“Me gustaría que el Gobierno tome nota de esto, porque cuando le decimos que el sector si tiene incentivos responde, esto es una muestra clara. Esto es una muestra de que el sector responde”, concluyó.