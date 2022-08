La definición de Juan José Bahillo sobre las retenciones: "Empecemos ya a pensar en cómo ir saliendo del esquema"

En relación a la decisión judicial, opinó: “El fallo no lo conozco en profundidad. Si leí los principales fundamentos. En cuanto a las retenciones quiero hablar con franqueza porque si dije que tenemos que construir confianza el primer responsable soy yo. Si decimos que vamos a salir del esquema de retenciones rápido y fácil sin una decisión política, yo estaría mintiendo para dejarlos contentos a ustedes y después no me creen mas nada. Me estaría contradiciendo con lo que estoy declamando”, adelantó ante el público que se acercó en la mañana del martes al auditorio de la Universidad Católica Argentina (UCA) de Puerto Madero.