La soja subió más de 22 dólares en Chicago por el recorte de producción de los Estados Unidos

Las subas se dieron "como respuesta a un informe mensual del USDA que sorprendió por el fuerte recorte hecho sobre la expectativa de cosecha en los Estados Unidos: de 123,30 a 119,16 millones de toneladas", precisó la corredora Granar.

Sus subproductos acompañaron la tendencia alcista del poroto, con una mejora en el aceite del 2,37% (US$ 36,82) hasta los US$ 1.585,54 la tonelada, mientras que la harina lo hizo por 7,25% (US$ 35,27) y se ubicó en US$ 521,27 la tonelada.

Por su parte, el maíz avanzó 1,96% (US$ 5,41) y concluyó la sesión a US$ 280,40 la tonelada, como consecuencia de que el USDA redujo de 364,73 a 354,19 millones de toneladas su previsión sobre el volumen de la producción estadounidense 2022/2023.

Por último, el trigo decreció 1,40% (US$ 4,41) y cerró a US$ 309,11 la tonelada, debido a una toma de ganancias de los inversores tras las subas de la semana anterior y frente al reporte del USDA que "dejó poco y nada para el mercado", señaló Granar.

En efecto, el organismo no hizo cambios sobre las cifras estadounidenses, con un stock de 16,60 millones de toneladas, levemente inferior a los 16,82 millones previstos por los privados y en el nivel más bajo desde los 16,07 millones de toneladas del ciclo 2013/2014.

Igualmente escasas fueron las novedades para la producción y los stocks en el resto de los países productores.

La repercusión en el Mercado Local

Por su parte, la cotización de la soja disponible finalizó con una suba de $1.500 en la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), mientras que el trigo y el maíz disponibles cerraron sin variaciones de precios, en una jornada signada por la publicación del USDA.

De esta forma, por la soja con descarga inmediata y para las fijaciones de mercadería los ofrecimientos se ubicaron en $70.000 la tonelada, lo que implicó un alza de $1.500 respecto al cierre del viernes.

En tanto, el maíz con entrega inmediata permaneció sin cambios en US$ 230 por tonelada, mientras que la entrega contractual cayó US$ 5 hasta los US$ 225. Luego, las descargas de mercadería en octubre, noviembre y diciembre se pactaron a US$ 245, un incremento de US$ 10 entre ruedas en las tres posiciones.

Asimismo, el tramo febrero-abril 2023 se ubicó en US$ 240, sin variaciones en relación con el cierre del viernes; mayo cerró estable en US$ 235; junio permaneció en US$ 220; y julio estable en US$ 215 por tonelada.

Por otro lado, el trigo con descarga contractual se negoció a US$ 280 por tonelada, sin cambios con relación al cierre del pasado viernes.

Por último, el girasol disponible se mantuvo en los US$ 480 por tonelada, mientras que el tramo diciembre-marzo del 2023 permaneció estable en US$ 450.