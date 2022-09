Las economías regionales alertan por la falta de trabajadores temporales para algunas producciones

En el agro un reclamo persiste entre los más escuchados entre empresarios del sector y productores de distintos establecimientos: las complicaciones a la hora de conseguir trabajadores que levanten cosechas. La actividad habla de un grave “problema de compatibilidad” con la implementación de planes sociales y señalan que no responde a sola provincia en particular, pero sí se hace más fuerte a la hora de adentrarse en las economías regionales. Este fin de semana desde la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) alertaron por un “desacople” muy perjudicial vinculado al uso de la Tarjeta Alimentar por parte de los trabajadores.