Ley de Humedales: productores del Delta se suman al debate y desde el Conicet piden la aprobación

En un mano a mano con La Red Rural (AM 910) el académico, habitué del ecosistema y quien se suele relacionar con productores locales e isleños, aseguró que “los humedales de nuestro país se están degradando y perdiendo rápidamente”. Sin embargo diferenció lo que sucede en el Delta del Paraná con el resto de los humedales en el país: “todos se encuentran bajo distintos tipos de amenazas, no solamente es el tema de los incendios, sino también hay humedales que están amenazados por avances inmobiliarios, otros que tienen impactos de la de otras actividades como la minería o la extracción de turba, en el caso de las turberas de Tierra del Fuego, o también el caso de los salares de altura ahora con el tema del litio”.

Humedales carpinchos.png Día Mundial del Agua : El objetivo es recordar la relevancia de este líquido vital. Y que el mundo vive una crisis global respecto del tema

“No alcanza solamente con sancionar la ley sola, el mejor caso de eso es la Ley de Bosques. En esto tenemos otro tema de fondo muy importante, que cada jurisdicción e incluso a veces cada privado toma decisiones sobre el manejo del ambiente y sin tener en cuenta, por ejemplo, los impactos acumulativos que se van dando en un territorio”, alertó.

Humedales: el rol de los productores

Para Quintana, no todos los productores actúan de esa manera. “Algunos están muy concientizados y tratan de mejorar su forma de producir para que tenga el menor impacto posible. Quieren recibir nuevas tecnologías y propuestas de manejo de su producción y están totalmente compenetrados en la necesidad de proteger”, indicó.

Una de las productoras agropecuarias de la zona del Delta que bien puede ingresar a esta categoría es Analía Esperón. Ganadera y transportista fluvial de hacienda, desarrolla desde hace décadas la actividad y asegura que para ella “los animales no son un número” y que “no conciba que haya productores en el Delta que no protejan el hábitat”.

“Para mí los animales no son un número, no es solamente un negocio. Es el cuidado del medio ambiente, y eso es fundamental. Tenemos que cambiar el paradigma de los productores agropecuarios en sí y nosotros por ejemplo desde la Comisión de sostenibilidad de La Sociedad Rural Argentina (SRA), particularmente nos interesa el bienestar animal, que tengan calidad de vida”, aseguró también en diálogo con el mismo medio radial.

Analia esperon.jpeg

En cuanto al proyecto de Ley motorizado por Grosso, opinó: “Hay un mix importante para hacer y tomar de cada persona que expuso partes. La verdad que no lo veo como una totalidad en cuanto a lo que es la ley en sí, y hay que hacer ajustes para que sea aplicable y para que realmente funcione”.

“Un lugar solamente conservado sin producción no es concebible, porque ¿de dónde sacás el material para para seguir generando y producir y respetar el cuidado del medio ambiente?”, se preguntó.

Para Esperón el agravamiento de los incendios en la zona se debe en primer lugar al cambio climático y la sequía que se agudizó. Pero también se lo atribuye al “desconocimiento de la gente que va a pasear y pesca”, que en algunas ocasiones no contempla riesgos a la hora de hacer fuegos.

Pero también habló del rol de los productores: “Algunos desconocen lo que es el manejo del fuego y de qué se trata convivir con la seca”.

Transporte de hacienda isla.jpeg

“Hay desconocimiento de un montón de políticos y de gente que quiere hacer lobby con el tema de los incendios. La Ley de Humedales tiene muchas cosas buenas, no en su totalidad, pero es una vía como para hacer un ordenamiento de del territorio. Yo no concibo en el Delta a un productor que no tenga la mirada ambiental y sustentable, y que no piense en la calidad de vida de sus animales”, cerró.

Y Quintana convalidó esta mirada. “Yo no diría que todos los productores son malos, al contrario, diría que hay productores que realmente nos consultan y están muy involucrados, pero otros quieren lo que nosotros llamamos “pampeanizar” todo: transformar eso en un ambiente terrestre para que no tengan problemas de inundaciones”

En sentido inverso también observó: “Y pasa también en las organizaciones a veces que hay organizaciones que tienen una visión de compartir la conservación con la producción, que es lógico, y hay otras que son por ahí mucho más extremistas y que solo quieren que se conserve todo intacto. Entonces bueno, creo que es bueno aclarar esto porque digamos hay una gran gama de situaciones diferentes”.

Ricardo Buryaile, diputado por Juntos por el Cambio

Humedales: el debate en el Congreso

En tanto, el presidente de la Comisión de Agricultura de la Cámara de Diputados planteó en un plenario de Comisiones el último viernes por la mañana que el proyecto del Frente de Todos “no pasó por su Comisión”.

“Presido la Comisión de Agricultura hace cinco meses. Nunca llegó este proyecto a la Comisión de Agricultura. Este proyecto se trabajó en comisiones de Recursos Naturales y se trabajó en otras comisiones. Nosotros somos segunda competencia, nunca llegó”, planteó el formoseño, exministro de Agricultura de la Nación. “Tenemos una responsabilidad como diputados de estudiar lo que vamos a tratar. Y esta es una ley que acá se ha planteado y con lo que coincido con lo trascendente y considero una irresponsabilidad legislativa tratar a “tontas y a locas” a libro cerrado”, opinó.

“No respondemos a ningún lobby, ni a los agronegocios, ni a los mineros, ni al lobby ambiental. Respondemos al mandato de nuestros representados”, cerró.

El proyecto completo

El proyecto firmado por Grosso cuenta con el respaldo de varios diputados del oficialismo. Incluso se sumó Margarita Stolbizer.

En el sector agropecuario observan con particular atención lo dispuesto en el artículo 20: “Se prohíbe en los humedales la liberación, dispersión o disposición de sustancias o elementos contaminantes, productos químicos o residuos de cualquier naturaleza y origen, incluyéndose las fumigaciones aéreas y terrestres, como así también, toda intervención que afecte negativamente la provisión de servicios ecosistémicos a la sociedad y su integridad ecológica”.

Por eso, los debates que se puedan realizar esta semana en Diputados serán clave.