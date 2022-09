Los exportadores de soja salieron al cruce del Gobierno por medidas del Banco Central: "Esto va a afectar a las liquidaciones"

El empresario aceitero aseguró que lo comunicado por la autoridad bancaria “va a afectar claramente el flujo pendiente que queda de venta de soja”. En el sector detallaron que hasta el momento la liquidación diaria fluctuó entre las 400.000 y las 500.000 toneladas.

idigoras.jpg Idígoras sostuvo que el porcentaje de productores implicados es mayor al que sostuvieron desde el Gobierno.

Y marcó diferencias con lo expresado por el Secretario de Agricultura, Juan José Bahillo. Mientras que el funcionario había sostenido que la última resolución no impactaba en el grueso de los productores agropecuarios, Idígoras opinó de manera diferente. “Yo creo que el secretario estaba haciendo referencia a una cuestión cuantitativa de número de empresas, y me parece que lo importante es ver el volumen total operado, porque claramente las empresas agrícolas conformadas por productores representan una participación mayoritaria”, indicó. ¿De cuánto creen en CIARA-CEC que es ese porcentaje? Arriba del 70% de los casos de las empresas que vendieron a la exportación, según contempló Idígoras.

También descartó que la medida haya sido pensada para las cerealeras. “Los exportadores de granos y de la agroindustria estamos excluidos desde hace dos años de operar con los dólares financieros, por que si lo hacemos no podemos solicitar dólares en el mercado oficial para importar insumos. Por lo tanto hace 24 meses que no estamos operando y así que tampoco tiene efectos para nosotros directamente esta medida”, aclaró.

¿Sabían los exportadores de la posibilidad? Según manifestó Idígoras la idea del Gobierno de restringir la compra de dólares por parte de los exportadores era algo que se había conversado en las reuniones, aunque sin profundidad. “En algún momento hubo efectivamente comentarios, no tanto de la Secretaría de Agricultura, sino del Banco Central. Entiendo también que lo habían hablado con la Mesa de Enlace, los Centros de Corredores y la Federación de Acopiadores, habían hablado que les preocupaba, que pudiera haber algún tipo de recalentamiento de los dólares financieros”, sostuvo.

MAIZ OK.jpg "Hay reprogramaciones en la venta de maíz", contó Idígoras. Efectos tras el dólar soja.

Los impactos en el maíz

Tal como plantearon otros protagonistas de la dirigencia agropecuaria y política, como el vicepresidente de Coninagro o el ministro de Agricultura de Córdoba Sergio Busso, los efectos de la implementación del dólar soja produjeron alteraciones en otras cadenas de valor.

Laucirica alertó por las afectaciones a productores mixtos. Busso, por ejemplo, sostuvo que el dólar soja “primariza a la producción”.

Y Gustavo Idígoras sumó el ejemplo del maíz: “los productores están reprogramando las ventas de maíz previstas para el mes de septiembre que probablemente sea un flujo que se recupere en el mes de octubre. Porque el ingreso de camiones es casi tres a uno de soja en relación al maíz”

“Eso ha cambiado sensiblemente la ecuación, así que probablemente un porcentaje muy elevado de liquidaciones divisas de este mes esté vinculado a este decreto en la soja”, estipuló.

Juan José Bahillo.jpg Juan José Bahillo aseguró que las últimas medidas en torno a la soja y el dólar "no afectarán a la relación con el campo".

El Gobierno descartó cortocircuitos con la cadena

Desde el lado de los funcionarios públicos, Bahillo aportó este martes por la tarde una mirada positiva sobre la relación con el sector agropecuario. El oriundo de Gualeguaychú explicó que su cartera y el Ministerio de Economía solicitarán al Banco Central que modifique la tasa de interés que la autoridad bancaria elevó en los últimos días, y que generó grandes rispideces con la Mesa de Enlace. “Vamos a seguir trabajando por el acceso a créditos que sean competitivos para el sector”, expuso.

“Queremos que se le permita al productor tener líneas de financiamiento acorde que sostengan el crecimiento, ya sea en inversiones de capital, de trabajo o bienes de uso, o que amplíen su capacidad instalada. Vamos a trabajar permanentemente para que el financiamiento sea atractivo para el productor”, planteó Bahillo.

Acerca del dólar soja y la dinámica de liquidaciones, expresó: “Veníamos sobre cumpliendo las expectativas que nos habíamos fijado al inicio del programa con aproximadamente 8,4 Mtn y generando arriba de u$s 4.500 millones”.

Finalmente, se refirió a la medida del Central que limita el acceso del mercado de divisas financieras. “Estamos muy cerca de la meta inicial fijada, y estamos a menos de dos semanas de la finalización. Vamos a seguir trabajando en este sentido. Y claramente se manifestó el ministro y me manifesté yo cuál era mi postura con respecto a este tema. No creo que esto debilite (a la relación con el agro). Como toda la relación con los sectores productivos hay avances, hay acuerdos, hay coincidencias o pueden no haberlas, pero hay buena voluntad. Nuestra vocación por el diálogo y el trabajo en conjunto se mantiene inalterable”, cerró Bahillo.