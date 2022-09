Nuevo "dólar soja": el Gobierno se entusiasma con el nivel de ventas y convoca a la Mesa de Enlace

No son todas ventas nuevas; en el primer día, la mitad correspondía a la fijación de precio de operaciones hechas con anterioridad.

De todos modos, los exportadores se mostraron sorprendidos por la dinámica que tomó el mercado. “El primer día posterior a una medida generalmente es un día fuerte, pero entendíamos que iba a ser un día de consultas, mas que operaciones”, afirmó Gustavo Idígoras, presidente de la Cámara de la Industria Aceitera y el Centro de Exportadores de Cereales, quien adelantó que el sector ya está en condiciones de cumplir con el primer compromiso asumido con Massa: el ingreso de USD 1.000 millones al Banco Central en 72 hs.

Según Idígoras, el primer día ya había acumulados USD 700 millones, de los cuales 200 millones eran por ventas y 500 por prefinanciación de exportaciones. El martes, los dólares a liquidar sumaban otros 450 millones.

Esto genera optimismo en la sede de Agricultura, donde confían en que se superará la segunda meta: liquidar 5.000 millones en todo el mes. Si bien, los funcionarios no se animan a proyectar hasta que nivel se podría llegar, entienden que la medida fue muy bien recibida por el campo. “Hablamos con muchos productores y vemos que hay aceptación. Incluso hay acuerdo con la Mesa de Enlace que, claro, nos reclama por cuestiones que faltan, pero no por esto en concreto”, sostuvo un funcionario en diálogo con A24.com Agro.

Un dato que llamó la atención de los funcionarios es la heterogeneidad de los productores que aún mantenían soja sin comercializar.

“Aparentemente hay más soja en poder de los productores medianos de lo que creíamos. Están ingresando muchos productores a la venta, nosotros creíamos que estaba más concentrada en acopiadores y cooperativas”, aseguran.

Por el lado de la exportación, ya hay 22 empresas que adhirieron al Programa, sobre un universo de alrededor de cien compañías que cumplen el requisito para hacerlo: haber hecho al menos una operación de exportación de granos en los últimos 18 meses.

¿El dólar a $ 200 le llega al productor de soja?

Si bien el debut del dólar 200 para la soja fue con precios de 72 a 73 mil pesos para el productor, en el segundo día los valores ofrecidos por los exportadores bajó hasta los 69 mil pesos.

Esta situación también promete ser monitoreada por las autoridades. “El compromiso que tienen los exportadores es mantener el precio en torno a los 70 mil pesos”, subrayan en Agricultura.

Y aunque admiten que “puede haber días de fluctuación en el mercado”, prometen “trabajar para que no haya ninguna situación dominante ni perjuicio para los productores porque esta mejora de los $ 200 vayan íntegramente al productor, que no quede nada en ningún eslabón de la cadena”.

Al respecto, adelantaron que el esquema prevé que para que los exportadores puedan acceder al tipo de cambio mayor, tienen que presentar una preliquidación al productor, donde figura que la operación se concretó respetando ese incremental.

Uno de los puntos que denuncian los productores es que mientras el tipo de cambio para la soja subió 44% entre viernes y lunes, los contratos en dólares operados por el Matba-Rofex cayeron USD 35 entre lunes y martes.

“El mercado está operando con volúmenes históricos y el esfuerzo que está haciendo el sector para comercializar volúmenes históricos es enorme”, resaltaron desde el sector bursátil. En tato, admiten que la industria puede estar “recomponiendo costos” ya que venía pagando “por encima de sus costos ante la baja oferta de soja”.

¿El programa puede extenderse más allá de septiembre?

Uno de los pedidos de la Mesa de Enlace fue que el esquema planteado para este mes sea permanente. Desde el Gobierno son tajantes: el dólar a $ 200 termina el 30 de septiembre y que no se reeditará una medida similar para otros granos. “A partir del 1° de octubre se vuelve a la situación anterior (la liquidación al dólar divisas, hoy en $ 140,36”, reafirman.

¿Y por qué la medida no puede extenderse a otros granos? Las dos razones más importantes para haber aplicado el esquema en la soja es “que no impacta prácticamente en el mercado interno porque en su mayoría se exporta y además tiene retenciones del 33%”, explican en Agricultura.

En cuanto a las economías regionales, la idea es ir buscando soluciones a problemas puntuales a través del trabajo con entidades, cámaras y los gobiernos provinciales.

El tema de los precios internos es otro de los puntos que los funcionarios monitorean. “Lo que puede trasladarse a costos no es muy alto”, aclaran, poniendo como ejemplo la situación del pollo. “El sector avícola tiene soja que ya fue entregada por los productores y que se le va fijando precio mes a mes. Esa soja no entra dentro de este programa, el tipo de cambio sigue siendo el de $ 140 pesos”, especificaron desde la Secretaría.

Incluso, admitiendo que de todas formas el mercado puede trasladar parte de esos incrementos a la soja u otros granos, entienden que la suba de costos implicaría un aumento en torno al 3% en el precio de venta. “Es una cuestión de 20 días, estará en la decisión empresaria de cada uno absorber ese precio”, sostuvieron.

Uno de los sectores con mayor impacto sería el porcino. Al respecto, el consultor Juan Ucceli, estimó que la suba de costos por un mayor precio de la soja sería de 9/10%. Pero consideró que “el sector está en condiciones de absorberlo hasta fin de mes”, aunque advirtió: “luego habrá que ver si los precios del expeler de soja se retrotraen a la situación de agosto”.

La convocatoria a la Mesa de Enlace

Además de la apreciación del tipo de cambio, el Programa incluye la creación de un fondo para promover la producción agropecuaria. En ese sentido, el incremental de la recaudación, estimada en unos 200 mil millones de pesos, se repartirá en tres segmentos: economías regionales y pequeños productores, programas sociales y obras de infraestructura y caminos.

“Estamos pensando en políticas, programas que mejoren las economías regionales y que sean incentivos para productores pequeños y medianos para la próxima campaña”, adelantó un funcionario. Estos temas se comenzarían a conversar en una reunión con la Mesa de Enlace que será convocada para la próxima semana.

Y si bien aclaran que sobre las nuevas ideas “no quieren adelantar nada sin hablar con los productores”, tampoco descartan reeditar algún esquema de compensaciones, al estilo del implementado al inicio de la gestión de Luis Basterra, dado que es un esquema que “ya está trabajado”.

Lo que sí dejan en claro es que para acceder a los beneficios que se planteen los productores deberán vender al menos el 85% de su stock de soja antes el 1° de octubre próximo.

La reunión con los ruralistas, que aún mantienen un bajo perfil desde el arranque de este nuevo esquema de liquidación de soja, todavía no tiene fecha, pero un dato le puede dar mayor relevancia política al encuentro. “Massa nos pidió que la coordinemos para la semana que viene en la que él va a estar. No lo podemos confirmar, pero no descartamos que esté”, sostuvo la fuente oficial.