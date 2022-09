Optimismo y dardos del sector exportador tras el debut del dólar soja a $200: "Hay mucho pesimista hablando"

Primero fue el intento con el “70-30” ordenado por el Banco Central a finales de julio. Pero no resultó y la actividad comercial entre los productores fue casi nula. Ahora, luego del anuncio del “dólar soja” a $200 por parte del Gobierno, desde el sector agroexportador reflejaron entusiasmo por el buen arranque de las operaciones comerciales en el día del debut y señalan que se cerraron acuerdos por más de un millón de toneladas de soja, por un valor estimado en u$s 200.000 millones. Por eso la exportación entiende que podría llegarse a la meta liquidar producciones por más de u$s 5.000 en todo septiembre.