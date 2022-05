Probación de la tecnología HB4: una medida imprudente que pone en riesgo a toda la producción de trigo

El ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca, Julián Domínguez, acaba de decir en la reunión de “A todo Trigo” que no está trastornado, al referirse a la aprobación de la comercialización en Argentina del trigo HB4, sin esperar la correspondiente aprobación no sólo de Brasil sino del resto de los principales importadores de nuestro trigo. Por supuesto que hay voces encontradas al respecto, entre quienes tienen intereses creados porque se benefician con dicha aprobación y los operadores del comercio de granos (exportadores, molineros, acopiadores, corredores, etc…) que pueden verse seriamente afectados por la posible contaminación del trigo no transgénico con el HB4, máxime si se tiene en cuenta que al día de hoy hay 8.196.464 toneladas de trigo registradas para la exportación durante la próxima campaña 2022/23, con una cláusula de venta que dice “libre de transgénicos”.