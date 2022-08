Rodríguez Larreta condicionó una baja de retenciones al "equilibrio fiscal"

Ante el fallo del Juzgado Federal de Junín, que declaró inconstitucional el cobro de retenciones, para Larreta el pasaje del sistema actual a otro debe hacerse contemplando el equilibrio fiscal. Por eso, ante la pregunta concreta sobre su mirada sobre las retenciones aseguró: “Nosotros en la medida que podamos alcanzar el equilibro fiscal podemos ir trabajando en otro sistema de retenciones".

Entre otras herramientas, propuso trabajar "priorizando economías regionales, porque no es lo mismo aquel que está al lado del puerto donde el costo logístico es muy bajo con aquel que vive en provincias del Norte, mucho más lejos y con un costo logístico mucho más alto”.

Larreta Coninagro.jpeg Horacio Rodríguez Larreta habló de las retenciones, pero también del equilibrio fiscal.

“Por ahí podemos apuntar a promover el aumento en la producción, eso es otra manera. Así tenemos un sistema incentivos y promoción para el aumento de la producción y las exportaciones, y para el aumento de la mano de obra. En algún momento en la Argentina había cargas patronales diferenciadas según cuán lejos estaba de los puertos. Hay que pensar en una visión mucho más federal”, expresó.

Y aseguró que “hay que apuntar a bajar la carga impositiva”.

“Argentina hoy exporta entre el 15% y el 17% de su producto bruto. No es nada. El promedio internacional está en 30%. Y un sector que podría colaborar con esto es el campo, que también es la industria de los alimentos, porque también sería bueno en la Argentina que el valor agregado entre la producción primaria y el alimento terminado se genere en la Argentina”, apuntó.

¿Una coalición de Gobierno?

Otro de los temas a los cuales apuntó Larreta en su paso por el Congreso de Coninagro tuvo que ver con manera de construir el poder político dentro de un frente de Gobierno. Por eso, repartió elogios para algunas figuras de la política como Carolina Losada y Facundo Manes, que también estuvieron presentes en el auditorio de la UCA, como también para con Margarita Stolbizer o Ricardo López Murphy. Y naturalmente volvió a señalar diferencias y límites con el kirchnerismo.

“Israel, con el liderazgo de Shimon Peres, trazó un plan para bajar la inflación. Hubo un acuerdo amplio. Hoy Israel exporta mucho más que la Argentina, con un 20% de la población que tenemos nosotros, y exporta 10 veces más en servicios tecnológicos que en la Argentina. Lograron estabilidad gracias a un acuerdo. Yo creo en un acuerdo más amplio”, remarcó.

Pero aclaró: “¿Con quiénes? Con gente con lo que podemos coincidir. Con el kirchnerismo no, sinceramente, que cree que la inflación se baja con un control de precios monitoreado por dirigentes o por militantes de La Cámpora en los supermercados. Yo no me pondría de acuerdo nunca”.

precios cuidados proximidad.jpg Horacio Rodríguez Larreta habló del control de precios en los supermercados.

“Con un kirchnerismo que cree que para controlar el precio de la carne había que prohibir las exportaciones yo tampoco me podría de acuerdo”, recordó y siguió con la enumeración: “Con un kirchnerismo que cree que apenas hay un problema fiscal siempre la primera idea que tienen es “aumentemos la retenciones”. Yo no me pondría de acuerdo”.

“Con gente con esa actitud que cree que nuestros socios internacionales tienen que ser Venezuela, Nicaragua o Cuba yo no me pondría de acuerdo nunca”, sumó. “Yo recorro el país, hablo con mucha gente y creo que vale la pena hacer un esfuerzo de un consenso más amplio. Pero cuando digo más amplio no es con todos: hay algunos valores que tenemos que los que tenemos que coincidir”, aclaró.

“Yo creo en la fuerza del sector privado, en la fuerza de los pequeños, de las pymes. En el agro, que tiene un potencial enorme, que tienen ganas, hay gente de laburo, emprendedores. Ahí es donde tenemos que buscar el apoyo que tiene que ser más amplio. Para poder tener un plan de estabilización, que no es fácil”, concluyó.