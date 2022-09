Salven al trigo: la sequía jaquea a los rindes y pronostican una importante reducción de la cosecha

El cuadro no es alentador ya que se estima que 2,5 millones de hectáreas (M has) de trigo —el 40% del trigo sembrado— está en condiciones “regulares a malas”. Con un área sembrada de 5,9 M has y esta nueva proyección de 16,5 Mt, Argentina produciría un 28% menos de trigo que el ciclo pasado. “De esta manera, sería la producción más baja de los últimos 7 años, estando incluso por debajo del complicadísimo ciclo 2020/21, en el que solo se produjeron 17 Mt”, plantearon los autores del GEA.