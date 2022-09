Se viene el Congreso CREA: de la sustentabilidad a campo a la mirada "tranqueras afuera"

Vouilloud es el coordinador temático del evento y además es coordinador técnico de los CREA para la región Litoral Sur. Y explicó también que lo que se buscó fue apuntar de lleno hacia los desafíos que analizan desde el Consorcio. “Tienen que ver con respecto a la alimentación y la sostenibilidad, principalmente desde el punto de vista ambiental y la transformación digital”.

CREA-Exposicion-Rural.jpeg El Congreso CREA abrirá sus puertas el 14 de septiembre.

“Y también en lo que nosotros llamamos “cultivar talentos”, que tiene que ver con la sostenibilidad de la empresa, pensando que para transitar la transformación digital y poder general la sensibilidad y la adecuación a los temas ambientales necesitamos atraer nuevos talentos, y sobre todo a los jóvenes. Entonces, desde ahí nos miramos y creemos que tenemos empresas que son atractivas para los jóvenes. Entonces, desde ahí nos pusimos a pensar en cómo hacer para que el agro sea una oportunidad para todos los que quieran venir a trabajar”, expresó.

¿Por qué CREA buscó este eje temático a la hora de pensar en su Congreso? “Somos una organización sin fines de lucro que está dirigida por empresarios del agro que comparten para mejorar sus empresas y mejorar como personas. CREA es una organización de personas para personas. La persona está en el centro. Y nosotros entendemos que la empresa es la plataforma, la organización en la cual se realiza. Personal y profesionalmente”, graficó.

Más allá del campo: la búsqueda de CREA hacia los jóvenes

En el Congreso estará la mirada no necesariamente de quienes estén involucrados con la producción agropecuaria. “En el último día, en el que llamamos “Desarrollo de comunidades”, será de alguna manera cómo nos hacemos líderes en nuestras comunidades para que se organicen las cosas que creemos que tenemos que cambiar. Si nos vinculamos con nuestras comunidades y logramos ser líderes, claramente vamos a construir un país mejor, pero para eso no alcanza con quedarse “tranqueras adentro” o mirando desde las empresas para adentro, sino que hay que animarse a salir desde afuera”, sostuvo.

Por eso, en esa búsqueda, desde la organización invitaron a participar a la deportista olímpica Delfina Pignatiello. La joven nadadora, quien este año comunicó su alejamiento del deporte de alto rendimiento, será una de las panelistas invitadas en La Rural.

delfina-pignatiello-010821-1211936.jpg Pignatiello será una de las oradoras en el Congreso CREA.

“Ella va a estar con Gastón Giovanetti, líder de la empresa de TGA Gamming. Ambos no tienen nada que ver con nuestra actividad pero claramente sí tienen mucho que ver con nosotros cuando hablamos de qué Argentina estamos pensando para que esos chicos se queden y no se vayan. Ahí es donde hay un punto en común”, señaló Vouilloud.

En otro panel denominado “Para un futuro sostenible” estarán Carlos Alvarez Teijeiro, Director del centro de estudios Civilitas, Roy Hora, historiador investigador principal del CONICET y el periodista y escritor Pablo Gerchunoff, más el abogado y conjuez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación Diego Botana.

La mirada internacional, presente en CREA

En el panel “Tendencias de la Alimentación” que se llevará a cabo en la primera de las jornadas quien también participará del Congreso será Andrés Malamud, politólogo y analista internacional, quien actualmente reside en Portugal y vuelca su investigación en la Universidad de Lisboa. También estará el rosarino Ivo Sarjanovic, especialista en el mercado internacional de los commodities y referente de la Universidad de Ginebra, aunque también de la Universidad Torcuato Di Tella.

Agnes Kalibata.jpeg La mirada sobre la producción en el campo para África estará presente en CREA.

Tendencias de la Alimentación también contará con la palabra de Manuel Otero, director del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura, Marcelo Elizondo, Presidente de la International Chamber of Commerce (ICC) en Argentina, y también Agnes Kalibata, presidenta de AGRA, la “Alianza para una Revolución Verde en África”.

“AGRA tiene como misión que en el continente se multiplique la producción de alimentos y se terminen las hambrunas. Agnes además fue embajadora especial en la Cumbre de los Sistemas Alimentarios de la ONU”, explicó Vouilloud.

“Agnes conoce de primera mano de qué hablamos cuando hablamos de la transformación de los sistemas alimentarios y desde una mirada bien macro. No es “pasar de siembra directa a una labranza tradicional”, no es de “pasar de la industria a la agroecología”. Estamos hablando de cuestiones mucho más macro que confluyen a todas las ciudades y las cadenas desde que el producto se hace en el campo hasta que alguien lo come en su casa”, resumió.

El programa completo del Congreso CREA 2022