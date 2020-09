Test Drive Kia Cerato: Con virtudes para el éxito

Test Drive Kia Cerato SX 2.0 GT-Line AT

A FAVOR

- Diseño

- Placer de conducir

- Equilibrio de suspensiones

- Espacio interior

- Garantía de 5 años o 100.000 kilómetros…

- Terminación

EN CONTRA

- Asiento central posterior sin cinturón de seguridad de 3 puntos

- Faltan los sensores de presión de neumáticos, alerta de colisión frontal con frenado automático de emergencia, alerta de cansancio del conductor y del cambio involuntario de carril, y control crucero adaptativo.

- Despeje del suelo

- …en otros países (como en México, su lugar de origen) ofrecen una garantía de 7 años o 150.000 kilómetros!

- Presentación interior desactualizada

El segmento de los sedanes medianos está en plena transformación. Si bien en países como Estados Unidos y China tienen un volumen espectacular, en Europa sus ventas son escasas, generalmente asociadas a los países del Este.

En Brasil, todavía cuentan con un gran volumen y en la Argentina la oferta de marcas se está achicando, pero todavía es un gran lugar para ofrecer productos que ayudan a otorgar una gran imagen de marca.

Y es aquí donde Kia encuentra un espacio con su nuevo Cerato. Como la mayoría de las marcas importadas sufre los cambios de normas y cupos de exportaciones por los cuales nunca llega a tener un gran volumen en el mercado, y esto justamente comienza a cambiar de a poco con su fábrica en Nuevo León, México.

Desde allí, llega el Cerato y por eso ingresa sin el arancel del 35% para los productos extra zona.

De enero a agosto de este año la producción del Cerato ha sido de 69.428 unidades, de los cuales 62.503 han sido para exportación. Estados Unidos se lleva la mayor parte con 52. 240 unidades y a la Argentina se han exportado 107 vehículos.

El año pasado la producción del Cerato fue de 132.584 unidades.

En la misma planta se producen los Kia Rio y los Hyundai Accent, en los dos casos en sus versiones 4 y 5 puertas.

Sin embargo, como veremos más adelante, una de las contras más notables del modelo es la falta de elementos de seguridad, especialmente los sistemas avanzados de asistencia a la conducción (Advanced Driver Assistance Systems ADAS), es decir las ayudas a la conducción.

Ventas en la Argentina segmento KIA Cerato

Modelo Total 2019 Fabricado en

Toyota Corolla 9.079 Brasil

Chevrolet Cruze 3.410 Argentina

Volkswagen Vento 1.901 México

Ford Focus 2.044 Argentina

Citroën C4 Lounge 1.629 Argentina

Peugeot 408 1.070 Argentina

Honda Civic 656 Brasil

Nissan Sentra 606 México

Kia Cerato 198 México

Chery Arrizo 116 China

El cuadro adjunto nos permite tener una idea clara del segmento en el cual el nuevo Cerato buscará una porción más grande de la “torta”.

Renault hace tiempo que dejo el segmento cuando abandono la producción local del Fluence. Ford dejó huérfanos a sus admiradores al dejar de fabricar el Focus.

El Citroën C4 Lounge y el Peugeot 408 corren el riesgo de no tener sucesores, al menos en nuestro mercado; y el Honda Civic se vende a un precio ridículo (por eso hay tan pocos en la calle).

Quedan solamente tres competidores serios: el Corolla, que tiene una distancia abismal con el resto (digna para que todos los demás vayan al psicólogo), el Cruze, fabricado en la Argentina, y el Vento que, como el Cerato, llega desde México.

Por último, no mencionamos al nuevo Nissan Sentra, porque aún falta mucho para tenerlo en nuestro mercado y habrá que ver su posicionamiento de precios y disponibilidad de versiones para dar un veredicto.

El Test en 10 puntos

1 Diseño.

Diferente en su clase y con un aire al BMW Serie 3.

La marca ha logrado darle una identidad propia a su gama con la famosa nariz de tigre “Tiger Nose”.

La gran elección fue la contratación de Peter Schreyer, el diseñador alemán que fue clave en el diseño del Audi TT.

"La cara de Kia se asemeja a un tigre – poderoso, peculiar y a la vez familiar. Sin embargo, este diseño no comenzó con la idea de la nariz de un tigre, sino que fue el fruto de largas horas de trabajo destinadas a crear un ADN único para Kia", declaró Schreyer sobre el nacimiento de este diseño que ya lleva 13 años.

El equipo de diseño agrupa alrededor de 300 personas repartidas en los tres Centros de Diseño de Kia en Namyang (Corea del Sur), Irvine (California, Estados Unidos) y en Frankfurt (Alemania).

En su exterior varias personas que lo vieron encontraron una similitud con el Serie 3 de BMW, especialmente en el lateral, pero no tiene parecidos con ninguno de sus competidores

Con un largo de 4,640 metros, un ancho de 1,8 y una distancia entre ejes de 2.7 asegura un buen espacio interior y una muy buena capacidad del baúl con 502 litros.

Eso sí, hay que tener cuidado en las cunetas y otras alteraciones del camino porque el despeje del suelo te obliga a temer mayores precauciones.

En la Argentina llega en dos versiones: EX y SX GT Line, está última es la versión que probamos.

2 Posición de manejo.

Calefacción en el asiento y una gran sujeción lateral.

La posición de manejo que se puede lograr en el Cerato es muy buena.

Cuenta con regulaciones del volante en altura y profundidad, regulación eléctrica del asiento y una disposición racional y eficiente de los principales mandos.

Agrega calefacción en el asiento, pero no cuenta con ventilación.

La calidad percibida es muy buena tanto por los materiales como por los encastres y terminaciones.

En donde queda desactualizado es en su tablero de instrumentos. A esta altura ya debería ser digital, como de hecho, ya está disponible en otros modelos de la marca. La compañía lo denomina “Supervision” de 12,3 pulgadas (31 cm).

Además, el monitor de la consola central es monocromático. Solo adquiere color cuando refleja la pantalla de tu celular y tampoco viene con el navegador, una costumbre que algunas marcas están haciendo para pedir de fábrica un sistema multimedia más económico y dejar al navegador de tu teléfono a la vista.

3 Interior y capacidad de carga.

Muy buen espacio para 5.

Como explicamos en la posición de manejo, el Cerato respira calidad y una muy buena construcción por todos lados.

El Kia Cerato se destaca por la calidad y su terminación

Pero, debe mejorar la presentación interior con elementos que comienzan a masificarse como el tablero digital, la iluminación ambiental del habitáculo y una pantalla multimedia de mayor tamaño y con más funciones.

En cuanto al espacio interior han logrado que 5 personas puedan ir muy cómodos.

Muy buen espacio para las piernas de los ocupantes de las plazas traseras, que además cuentan con su propia salida del sistema de climatización y un asiento que no discrimina sujeción para ningún ocupante.

El espacio reducido para el túnel de transmisión es otra de las virtudes parar lograr una estadía a bordo fuera de la norma. El único inconveniente es que la plaza central cuenta con cinturón abdominal, en vez de uno de tres puntos.

La capacidad del baúl es de 502 litros, que se pueden ampliar rebatiendo los respaldos de los asientos posteriores.

Por último, una muy buena decisión es ofrecer la rueda de auxilio en la misma medida que las “titulares”; y eso que no es precisamente pequeña: medida 225/45 R 17.

4 Equipamiento.

Bien dotado.

En confort se destacan el climatizador bizona para conductor y acompañante con salida de aire para las plazas traseras y la calefacción en los asientos.

El equipo multimedia permite utilizar Apple Car Play y Android Auto

Además, cuenta con techo corredizo eléctrico y lo básico que se pide a un auto hoy en día como espejos exteriores y levantavidrios eléctricos, cierre centralizado de puertas, acceso sin llave con encendido por botón, cruise control, apoyabrazos adelante y atrás.

Esta versión GT Line se destaca por asientos, neumáticos y llantas especiales.

5 Motor

No es el más moderno, pero cumple.

El Cerato puede tener en algunos mercados – por ejemplo en Estados Unidos- un motor 1.6 turbo con inyección directa con más de 200 caballos o el más chico 1.6 con 116 CV – por ejemplo en Chile, pero a nuestro país llega una versión intermedia.

Tiene el clásico naftero de 2.0 litros con una potencia de 152 CV con apertura variable de las válvulas, inyección multipunto y doble árbol de levas a la cabeza, comandado por cadena.

Las prestaciones que consiguen están dentro del promedio del segmento, por lo cual no desentonan y gran parte del placer de conducir está respaldado por este impulsor, por eso si bien no es el más moderno me quedo con su eficiencia.

Acelera de 0 a 100 en 10,6 segundos y la velocidad máxima es de 195,5 kilómetros por hora. Valores que están dentro del promedio.

En cualquier condición de marcha tiene un muy buen nivel de insonorización y la caja permite adelantamientos en ruta con gran seguridad, como lo atestiguan los 7,7 segundos que se necesitan para pasar de 80 a 120 km/h.

En cuanto a los consumos solicita 8,6 litros para realizar 100 kilómetros a una velocidad de 120 kilómetros por hora y 11,3 litros para cubrir la misma distancia.

6 Caja y tracción

Una transmisión automática de 6 marchas tradicional que se lleva muy bien con el motor.

Con tracción delantera incorpora una caja automática tradicional con 6 velocidades y tres programas de conducción (confort, eco y Smart).

Uno de los aciertos del auto, ya que se lleva muy bien con el motor en cualquier condición de marcha.

7 Frenos y dirección

Por acá todo es correcto.

En cuanto a las distancias de frenado nuestro límite de tolerancia son 40 metros a una velocidad de 100 kilómetros por hora y de 60 metros a 120 para detenerse a 0.

El Cerato necesita 39,7 y 59,6 metros para detenerse por completo desde las velocidades mencionadas, respectivamente. Casi en el límite, pero cumple.

El pedal otorga un buen recorrido y el sistema dispone de ABS, discos ventilados adelante y sólidos atrás.

La dirección tiene un buen recorrido con un apropiado radio de giro y un nivel de asistencia eficiente en cualquier velocidad.

8 Comportamiento dinámico

El Placer de Conducir está asegurado.

El equilibrio de sus suspensiones junto con el buen matrimonio de la caja de velocidades con el motor son los principales responsables del Placer de Conducir que se puede disfrutar en este modelo.

Recomiendo que hagan un test drive en un concesionario y después me cuentan…

Es más, me imagino a varios dueños del Ford Focus, que se quedaron sin sucesor, como los próximos en adquirir al nuevo Cerato. Además, para el concesionario es un lindo auto para tomar como usado.

Tiene un buen confort de marcha teniendo en cuenta sus neumáticos en medida 225/45 R 17 y unas suspensiones con un diagrama convencional dotado de un esquema con suspensión delantera independiente tipo MacPherson y una suspensión trasera con eje de torsión.

9 Seguridad

Llegó el momento de ser más exigentes: ¡Ahora!

En los últimos años la seguridad ha aumentado a pasos agigantados, especialmente en seguridad activa.

Cuenta con ABS, 6 airbags, control de tracción, y control de estabilidad, pero no tiene nada de los llamados ADAS y hay rivales que ofrecen airbag de rodilla para el conductor.

En la industria ya se habla de los ADAS, como la segunda gran ola de la seguridad en los autos, pero lamentablemente están tardando mucho tiempo en masificarse en el Mercosur, por lo cual debemos ser más exigentes ¡Ahora!

Por ejemplo, todavía no exigimos de serie a los sensores de presión de los neumáticos y en el caso del KIA Cerato a este faltante hay que agregarle: el Sistema de asistencia de frenada de emergencia para evitar colisiones frontales (Forward Collision-avoidance Assist FCA); el Sistema de detección de ángulo muerto (Blind-spot Collision Warning BCW); el Control de Crucero Adaptativo (Smart Cruise Control SCC) con parada y arranque automáticos (Stop & Go); el Sistema de asistencia de mantenimiento de carril (Lane Keeping Assist LKA); Detector de cansancio del conductor (Driver Attention Warning DAW) y el Asistente dinámico para luces de carretera (High Beam Assist HBA).

También , brilla por su ausencia el asistente para seguimiento del carril (Lane Following Assist LFA), una tecnología de conducción autónoma de nivel 2 de Kia, que controla la aceleración, la frenada y la dirección en función del vehículo que le precede.

El LFA utiliza una cámara y sensores de radar para mantener la distancia de seguridad con el vehículo precedente, al tiempo que detecta las líneas de la carretera para que el vehículo circule por el centro de su carril.

Por último, cuenta con cámara de marcha atrás (Rear View Monitor RVM) con guías para el estacionamiento, pero le falta el Asistente de tránsito cruzado trasero para evitar colisiones (Cross-traffic Collision-avoidance Assist RCCA).

Todo el segmento debe mejorar en este sentido.

10) Precio y garantía

5 años 0 100.kilómetros es una garantía muy buena, pero en México es aún mejor…

Si alguien no tiene claro que los impuestos distorsivos en nuestra tierra producen un desastre en el precio de los autos recomiendo tomarse un tiempito para ver cuánto cuesta el mismo modelo en otros países.

Entre el mal llamado impuesto al lujo y los otros que ya casi ni sabemos de dónde vienen, nos llevan a pagar por los autos precios completamente distorsionados con respecto al mundo, los cuales tienen algo de culpa al momento de configurar el vehículo para nuestro mercado.

En la Argentina para tener un Cerato te hacen falta entre 26.500 y 30.500 dólares. La marca toma el cambio actual a 77,50 por lo cual son 2.053.750 y 2.363.750 pesos argentinos, respectivamente.

Esto deja al Cerato en un precio promedio frente a la competencia, pero con una gran diferencia con el resto de la humanidad. ¿Será que algún día seremos un país normal?

Precio en Argentina

Cerato 2.0 AT

26.500 dólares, al cambio son 2.053.750 pesos argentinos

Cerato 2.0 AT GT-Line (versión probada)

30.500 dólares, al cambio son 2.363.750

Precios en Estados Unidos (allí se denomina Forte)

desde 17.890 hasta 19.920 dólares

Precio en México

2.0 GT line 397.900 pesos mexicanos, al cambio actual son alrededor de 18.479 dólares

Precio en Chile (con motor 1.6 y 126 CV)

11.490.000 pesos chilenos, alrededor de 14.891 dólares

Por último, ofrece una garantía de 5 años o 100.000 kilómetros, que es un motivo de orgullo en nuestro mercado, pero en México, en donde se produce, ofrecen 7 años o 150.000 kilómetros, Por lo cual me pregunto: ¿Por qué tenemos que tener una garantía menor?

Por un lado, es para elogiar porque hay competidores que no ofrecen los 5 años, pero por otro lado es una contra que no ofrezcan los 7 años como en otros países del mundo. Estoy cansado de las diferencias…

Ficha técnica

KIA Cerato

Motor: Naftero, 4 cilindros en línea, 16 válvulas con apertura variable en admisión y escape, comandado por cadena, doble árbol de levas a la cabeza e inyección electrónica multipunto

Potencia: 152 CV a 6.200 r.p.m

Cilindrada: 1.999 cm3

Par motor: 19,6 kgm a 4.000 r.p.m

Capacidad del tanque de combustible: 50 litros

Fabricado en: Pesquería, Nuevo León, México.

Longitud: 4.640 mm

Ancho: 1.800 mm

Alto: 1.450mm

Distancia entre ejes: 2.700 mm

Neumáticos: 225/45 R 17

Peso: 1380 kg.

Capacidad del baúl: 502 litros

Prestaciones

Velocidad máxima 195,5 km/h

Aceleración de 0-100 km/h 10,6 segundos

Aceleración 0-400 metros 17,3

Aceleración 0-1.000 metros 31,7

80 a 120 km/h en Drive 7,7

Frenada en metros

60 km/h a 0 15,5

80 km/h a 0 27,2

100 km/h a 0 39,7

120 km/h a 0 59,6

Consumos en litros cada 100 km

A 90 km/h 6,4

A 120 km/h 8,6

Ciudad 11,3

Conclusión

Si nos olvidamos por un momento de los precios ridículos que pagamos en nuestro país por todos los autos podemos ver que el Cerato tiene valores competitivos dentro de su segmento.

Si podes pagarlo vas a disfrutar de un muy buen auto que te va a generar un mayor Placer de Conducir con una calidad de fabricación elogiable, junto a una caja de velocidades, un equilibrio de suspensiones y a un espacio interior que le permiten sumar virtudes para lograr el éxito.