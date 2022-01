Agustín Gauto, la gran promesa del boxeo argentino: "El Chino Maidana es mi ejemplo a seguir"

"Me re gustó. Tengo 64 peleas amateur y 17 profesionales, todas ganadas, 11 por knock out. En Argentina cuesta mucho ser boxeador profesional, hay personas que te ayudan pero el Gobierno no te ayuda. Laburo a la madrugada en una empresa de recolección de basura", sumó Gauto.

"El Chino Maidana es un ejemplo a seguir. Peleó con todos los grandes de su época, es un orgullo estar al lado de él. Ni loco me paro de manos contra él, jaja, mucha diferencia de kilos", reveló el boxeador de jóvenes 24 años.

"No quiero que me hijo salga boxeador, que me peguen a mí, que no le peguen a él. Estamos viendo su puedo viajar a Dubai a pelear, ojalá se me dé. Quiero ir por el título del mundo", cerró.