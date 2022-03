Cande Tinelli le respondió a quienes dicen que tiene la cara de plástico

"Yo sé que esto viene de las mujeres. Me censuran las historias por mostrar medio centímetro de la rayita de una lola. Es una locura. Las mujeres están sacadas. Las denuncias vienen de las minas porque somos unas sacadas. Estamos todas contra todas, en vez de apoyarnos. Constantemente recibo mensajes de minas que dicen que estoy toda operada, que mi cara es de plástico, y no sé qué más", expresó.

Embed

La influencer reveló que no tiene problemas en hablar de sus cirugías. "Estoy muy cansada. No me rompan más. No tengo un puto problema en decir que me hice en la cara: la nariz me la hice dos meses, me puse labios, me pongo bótox como cualquier persona", sentenció.

Lelé advirtió que las críticas no la van a frenar. "No entiendo qué más quieren que diga. Dejen ser a la otra persona. Yo no estoy fijándome qué se hace la otra persona o qué no se hace. Que cada uno haga de su culo un fucking florero. Yo voy a seguir haciéndome todo lo que se me cante el rastre. Si puedo, lo voy a seguir haciendo. Así que, por favor, no me jodan más", sentenció.

El nuevo tatuaje que Cande Tinelli quiere hacerse en la cara

Cande Tinelli ha hecho de su cuerpo un lienzo. La hija del conductor de Showmatch tiene gran parte de su cuerpo cubierta con tatuajes. Y, según contó en un reciente posteo en su Instagram, tiene pensado hacerse nuevos diseños.

La it girl reveló que está pensando en un nuevo tattoo, que podría realizarse en el rostro.

En una historia en Instagram, Cande se mostró con lunares en la cara, que fue posible gracias a un filtro de dicha red social.

image.png

Acto seguido, la hija de Marcelo Tinelli le hizo una pregunta a sus más de 4 millones de seguidores: "Che, ¿quién tatúa lunares?”.

Lele -como le dicen sus seres queridos- tiene varios tatuajes en el rostro: la carita del personaje animado Hello Kitty, unas hojas cerca de la oreja, la palabra "ángel" y un corazón.