Con varios famosos, el corsódromo lleno, y a puro color y fiesta, arrancó el carnaval de Gualeguaychú

Este año vuelven a presentarse las cinco comparsas, O’Bahía, Marí Marí, Ará Yeví, Papelitos y Kamarr; 1200 artistas en escena, 15 impactantes carrozas en movimiento, cinco bandas en vivo en más de 500 metros de pasarela.

Facundo Venencio, productor general del Carnaval (CV PRODUCCIONES), expresó: “Estamos muy contentos. Es una temporada excelente. Tenemos cinco comparsas con temáticas muy lindas que ya van a ver en la pasarela durante todo el carnaval. Tuvimos venta de entradas récord y el buen clima también acompaña, así que estamos muy felices. Creemos que va a estar todo explotado, es una temporada muy buena. El corsódromo tiene una capacidad de casi 30 mil ubicaciones, así que va a estar a pleno en estas diez fechas. Es un evento que lleva un año de preparación y construcción y armado de los vestuarios y carrozas”.

Por su parte, muchos famosos se acercaron a disfrutar de una noche mágica, llena de color, plumas, baile y múscia.

Uno de ellos fue Matías Alé, quien expresó: “Hacía tiempo que no venía al Carnaval de Gualeguachú. Siempre es lindo estar en esta ceremonia familiar, con amigos. Me trae muchos recuerdos porque anteayer fue el aniversario del fallecimiento de mi papá y una de las últimas veces que vine al carnaval fue con él. Tengo una mezcla de emociones super lindas”.

Junto a él estaba Alejandro Cupito, quien dijo: “Estoy muy contento de estar acá, en uno de los eventos más importantes del país al aire libre. Creo que va a ser un año muy positivo porque la gente tiene la necesidad de salir, de divertirse, de festejar después de tanto encierro con la pandemia. Y el carnaval es una fiesta”.

Mario Guerci, quien también estaba en el grupo, señaló: “Hacía mucho que no venía al carnaval, como ocho años. Es un evento que crece año a año y me encanta estar acá. El carnaval es una fiesta popular y la Argentina lo merece más que nunca. Además, este año Argentina campeón del mundo y con todo lo que venimos remando los argentinos en los últimos años, me parece fundamental que nos divirtamos un poco. Tuve dos años con mucho trabajo así que ahora estoy dedicándole más tiempo a mi hijo”.

Tomás Holder, ex Gran Hermano, también se acercó con un amigo a disfrutar del carnaval: “Estoy muy contento de estar acá y sorprendido de la cantidad de gente que hay. Llegué de Punta del Este anteayer y como me queda de paso, pasé a disfrutar del carnaval un poquito. Me quieren en febrero acá así que quizás me vean en la pasarela. No soy de bailar, pero le pongo mucha actitud a todo lo que hago”.

Respecto a Gran Hermano reiteró su apoyo a “Alfa” al decir: “Como televidente lo banco mucho, aunque creo que gana Marcos o Nacho, pero Marcos se lo merece porque es buen pibe y genuino”.

Sobre sus proyectos personales para este año reveló: “Siempre le digo a mis amigos y familiares que tengo una vida muy relajada. Por suerte no tengo horarios ni gente que me corra atrás, así que mis planes para este año son viajar mucho, seguir proyectando y metido en los negocios que me gustan. Y me quedan ocho materias para terminar mi carrera en Administración de Empresas y recibirme, así que voy por eso”.

Entradas:

• Locales del partido de Gualeguaychú: abonan el 50% del valor de la entrada de la fecha correspondiente, con DNI e intransferible. Se sacan en boletería de forma presencial.

• Niños menores de 5 años abonan $700 la general y ubicación a precio normal, si están en brazos y no ocupan silla no pagan ubicación. Entradas a valor adulto partir de +5 años

• cud entrada gratuita con acompañante si así lo indica el certificado a los espacios asignados.

Datos:

• 5 comparsas: Papelitos ( Club Juventud Unida), O'Bahía (Club Pescadores), Kamarr ( Club Sirio Libanés), Ará Yeví ( Club Tiro Federal), Marí Marí ( Club Central Entrerriano)

• Cantidad de integrantes: 240 (total de artistas en escena 1200)

• Carrozas: 3 carrozas por comparsa. Total 15 carrozas

Datos temporada

Fechas 2023: 10 noches

• Enero: 7, 14, 21, 28

• Febrero: 4, 11, sab 18, dom 19, lun 20, 25

• Elección de la Reina: viernes 24/02

