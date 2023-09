Conocé a María Cavalo, la influencer argentina a la que siguen las celebrities

Siempre fui muy conocida en redes sociales desde la época de fotolog imagínate, luego vino Facebook hasta que el boom fue instagram, pero en el proceso lamentablemente fui víctima de “hackers” los cuales para poder sacarme dinero daban de baja mi cuenta de instagram aprovechándose de mi situación y desesperación ya que hoy en día es la herramienta de trabajo de muchas personas. Me han inhabilitado cuentas con millones de seguidores…. Hasta hoy estoy con abogados con este tema y lo pude solucionar ya que es un delito cibernético hace poco tuve otro episodio pero ya tengo identificado quienes son es una pena que exista este tipo de gente pero no me va a temblar el pulso para llevarlos a juicio por este delito. Siempre fui muy seguida por chicas que se inspiraban en la evolución de mi imagen con El Paso de los años ya que soy extremadamente obsesiva con verme siempre bien, en lo físico como en la salud y no descartar lo más imperante de esta vida…. ser una bella persona por dentro.

-¿Cuándo te diste cuenta que empezabas a ser popular?

Esto también fue a través de los años, con cada publicación tanto de mi imagen, Mis outfits de lujo con una vida llena de viajes por todo el mundo. A los seguidores les encanta sentirse parte de cada uno de mis viajes por eso me encanta compartirlos con ellos y mostrar diferentes culturas.

Sin título.png

-¿A qué te dedicabas antes de esto?

Cuando comencé realizaba campañas de fotos, desfiles en lencería y traje de baño entre ellos para revista hombre, Playboy, también fui secretaria de un programa deportivo de un reconocido equipo de fútbol y modelo web cam en el último tiempo.

-¿Cuál es tu máximo sueño?

Eso prefiero guardármelo para mi para que se pueda cumplir que se que así será… pero ya tengo varios que se han cumplido así que feliz.

-¿Cómo fue tu infancia y adolescencia? ¿Siempre tuviste ganas de dedicarte a este ambiente o te imaginabas en otra profesión?

Mi infancia fue hermosa, no puedo quejarme siempre tuve mucho amor de parte de mi familia y me ensañaron a tener valores que es lo más importante creo que eso fue lo que me llevo a ser lo que soy hoy en día, vengo de una familia humilde y siempre con ganas de crecer y superarme día a día….

Sin título.png

-¿Cuáles son tus proyectos para lo que resta de este año?

Me han ofrecido entrar a un reality este año, pero elijo seguir enfocada en mi empresa ya que prefiero mantenerme enfocada y seguir creciendo.

-¿Cuáles son los proyectos para el 2024?

Tengo muchos. Uno de ellos es inaugurar una boutique en Miami y estamos trabajando en ello.

-¿Cómo llegaron las famosas a Maison Cavalo y quiénes son las que más te frecuentan?

Nace porque soy demasiado coqueta y siempre me encanta estar súper arreglada y los que me conocen saben que me encanta viajar mucho, en diferentes países fui descubriendo varios salones de bellezas en lo cual sorprendían no solo por el servicio sino por la atención de lujo y una vez dije, wow es realmente lo que necesita mi país un salón de gran nivel que sea espectacularmente de ensueño que estén en cada detalle más allá de un excelente servicio. Era algo que jamás vi aquí en Argentina y dije es momento de crear un castillo de princesas y puse manos a la obra. Para que esto suceda y no me equivoqué hoy en día es todo un éxito. Estoy feliz. Para mi todas mis clientas son importantes, y varias famosas eligen mi boutique entre ellas Cande Tinelli, Yanina latorre, Jesica Cirio, Charlotte Caniggia, Lorena Meritano, Julieta Poggio, entre otras.

-¿Cómo llevas el peso del reconocimiento, la fama y el prestigio?

Bastante bien, a veces tengo que lidiar con gente que se obsesiona con mi persona no se por que realmente pero no hay que dar entidad a cuando eso sucede…. Siempre hay gente que les molesta tu brillo y la fuerza con la que uno cumple cada uno de sus objetivos pero ya me acostumbre. Después esta la gente con una vibra hermosa que no para de desearte cosas lindas y trato realmente de quedarme con eso que es lo más lindo no? El amor….