Copa Libertadores: con Boca y River Plate en el primer bombo, los copones del sorteo

Por su parte, el actual bicampeón del certamen, Palmeiras, pasará a ser el cabeza de serie del Grupo A, por lo que integra el Bombo 1 al igual que los dos equipos argentinos mencionados anteriormente. Por otro lado, el campeón de la Copa Sudamericana Athletico Parananese encabezará el Bombo 2 y será acompañado por Vélez, por ejemplo. Mientras tanto, Colón está en el Bombo 3 y Talleres en el Bombo 4, junto a Estudiantes.

Los bombos para el sorteo de la Copa Libertadores 2022

Lo que hay que tener en cuenta es que dos equipos del mismo país no se pueden enfrentar en la fase de grupos, a menos que uno de los dos venga de la fase previa. Por eso, Boca y River (además de no poder enfrentarse entre sí) no se enfrentarán con Vélez, Colón o Talleres, pero sí podrían hacerlo con Estudiantes.

Bombo 1 : Palmeiras (va al Grupo A), River , Boca , Flamengo, Nacional, Peñarol, Atlético Mineiro y Cerro Porteño.

: Palmeiras (va al Grupo A), , , Flamengo, Nacional, Peñarol, Atlético Mineiro y Cerro Porteño. Bombo 2 : Paranaense, Libertad, Independiente del Valle, Universidad Católica, Emelec, Corinthians, Colo Colo y Vélez .

: Paranaense, Libertad, Independiente del Valle, Universidad Católica, Emelec, Corinthians, Colo Colo y . Bombo 3 : Sporting Cristal, Deportivo Cali, Bragantino, Deportivo Táchira, Alianza Lima, Deportes Tolima, Colón y Caracas.

: Sporting Cristal, Deportivo Cali, Bragantino, Deportivo Táchira, Alianza Lima, Deportes Tolima, y Caracas. Bombo 4 : Always Ready, Talleres, Independiente Petrolero, Fortaleza, América Mineiro y los ganadores de Fluminense - Olimpia (ida: 31), Everton - Estudiantes (ida: 0-1) y Universidad Católica (Ecuador) - The Strongest (ida: 0-0).

Copa Libertadores 2022: cuándo y a qué hora se realizará el sorteo de fase de grupos

La suerte de los participantes del torneo continental más añejo del mundo se estará definiendo el próximo viernes 25 de marzo desde las 12:00.

El post fase de grupos: fechas de las rondas de eliminación en la Copa Libertadores 2022

Octavos (ida y vuelta) : de la semana del 29/6 a la semana del 6/7.

: de la semana del 29/6 a la semana del 6/7. Cuartos (ida y vuelta): de la semana del 3/8 a la semana del 10/8.

de la semana del 3/8 a la semana del 10/8. Semis (ida y vuelta): de la semana del 31/8 a la semana del 7/9.

de la semana del 31/8 a la semana del 7/9. La final del torneo está pautada para el 29 de octubre, en el Estadio Monumental de Guayaquil, con capacidad para 59.283 espectadores.

Cuándo arranca a jugarse la Fase de Grupos de la Copa Libertadores 2022

Según el cronograma oficial que publicó la CONMEBOL, la fase de grupos está programada para comenzar el 5 de abril y finalizar el 26 de mayo. Como de costumbre, los dos primeros de cada zona se clasificarán a los octavos de final, mientras que el tercero pasará a la Copa Sudamericana.