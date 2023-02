Este exchange llega al mercado de créditos, con préstamos respaldados por criptomonedas

Es decir, el usuario deberá seleccionar una de las criptomonedas disponibles en su cartera como garantía del préstamo. Puede abrir tantas líneas de crédito como tipo de criptomonedas tenga; y las criptos que pueden dejarse como colateral son ADA, BCH, BTC, DAI, DOT, ETH, LINK, LTC, USDC, USDT, XRP, USDT.

Criptomonedas: cómo funciona el préstamo

El sistema funciona de la siguiente manera: un usuario deposita una cantidad de criptomonedas en garantía y el exchange le habilita un porcentaje del valor en el que está valuado el activo en pesos o USDT para, por ejemplo, invertir en otras criptomonedas o adquirir algún bien.

En el caso de la propuesta de Satoshi Tango, los préstamos pueden tener una duración de 30 o 90 días. Sin embargo, en cualquier caso, el cliente podrá cancelarlo cuando quiera. El interés, en tanto, se calculará en función de los días que duró el préstamo, siendo un día el período mínimo calculable.

Desde la empresa explicaron que "si el día del vencimiento del préstamo no realizaste la devolución, entonces utilizaremos tu colateral para liquidarlo automáticamente. Te estaremos notificando unos días antes del vencimiento para que saldes tu préstamo y no pierdas tu colateral".

Préstamos y DeFi

Una de las principales ventajas de un préstamo de criptomonedas es que, a diferencia de la banca tradicional, el usuario no está sujeto a que se evalúe su puntaje crediticio.

"Esto significa que los préstamos son más accesibles para las personas que no tienen un historial financiero. Los consumidores no bancarizados, que no poseen una cuenta bancaria, y los trabajadores autónomos, que luchan por acceder a los créditos, porque sus ganancias fluctuantes no cumplen con los estrictos criterios de los préstamos bancarios", remarcó Matías Bari, CEO y cofundador de Satoshi Tango.

Además, agregó, “los préstamos tradicionales pueden tardar varios días en liquidarse, mientras que los criptopréstamos pueden ser prácticamente instantáneos".

Por otro lado, la nueva apuesta del exchange tiene como contexto el crecimiento que, en el mercado local, viene registrando lo que el Banco Central denomina "Proveedores No Financieros de Crédito" (PNFC).

Según la autoridad monetaria, durante el segundo semestre del año pasado la cantidad de personas que tomaron créditos de estas compañías de tecnología financiera y otras entidades no bancarias en la Argentina creció un 21%.

También creció la cantidad de personas interesadas en estos nuevos formatos de crédito, a un total de 8.8 millones de personas para finales del año pasado. "Uno de los segmentos que aprovechó esta tendencia es el de criptomonedas", apuntó el empresario cripto.

"Muchas personas alrededor del mundo no pueden acceder al mercado de capitales en el sistema financiero tradicional; y uno de los principales supuestos dentro de las finanzas descentralizadas (DeFi) es crear un nuevo sistema financiero universal, con productos menos costosos y de fácil acceso para todas las personas", argumentó Bari.

Asimismo, los protocolos de préstamos en DeFi están democratizando el acceso a la deuda. "Usando criptoactivos como garantía, se puede pedir un préstamo en alguno de estos protocolos y usar los fondos para diferentes objetivos", comentó.

Los préstamos descentralizados han crecido exponencialmente, con un volumen que alcanzó los USD 50 mil millones al cierre de 2021, casi 102 veces en comparación con el año anterior. Según datos del portal especializado Statista, el mercado en general de las finanzas descentralizadas (DeFi) alcanzó un valor récord de USD 274.000 millones el año pasado.