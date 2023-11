Teatro: "El vuelo de la mosca" se presenta en espacio La Tertulia

Como las entradas para el próximo sábado están agotadas, se encuentran disponibles los tickets para las funciones del 18/11, 25/11 y el 2/12.

SInópsis de "El vuelo de la mosca"

Memé retorna acompañada por Rath al campo de su familia para reencontrarse con sus hermanas, Berta, actual administradora del terruño y Lidia, quien percibe la realidad de otra manera, para resolver qué hacer con el último texto que queda por publicar de su padre, poeta muy respetado y terrateniente ya fallecido. En silencio, un peón receloso vigila la visita.

La resolución de la herencia de quien no fue un buen hombre en vida, los viejos reproches familiares que parecieran repetirse a pesar del paso del tiempo casi mecánicamente, la necesidad que obliga a volver a donde uno juró no regresar, el resentimiento de los peones sometidos al patrón y la inocencia de la que no está del todo presente son elementos que se mezclarán para ofrecernos una verdad última. El conflicto empieza por la poesía y termina en poesía.

Ficha técnico artística

Dramaturgia: Mariano Saba

Actúan: Paolo Cillo, Erika Ellinghaus, Jimena Esnaola, Julio Tejeda, Sabrina Marcos

Diseño De Iluminación: Alejandro Galerti

Diseño: Erika Ellinghaus

Fotografía: Julia Gel

Asistencia de dirección: Julia Gel

Colaboración en dirección: Martin Lerner

Dirección: Dante Tealdi