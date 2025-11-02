En vivo Radio La Red
Boca venció a Estudiantes en La Plata y llega encendido al Superclásico

Con goles de Exequiel Zeballos y Miguel Merentiel, el Xeneize se impuso 2-1 al Pincha en el estadio Jorge Luis Hirschi. El equipo de Claudio Úbeda alcanzó la cima de su zona y llega con confianza al duelo ante River.

Boca Juniors consiguió este domingo un valioso triunfo como visitante por 2-1 ante Estudiantes de La Plata, en el marco de la decimocuarta fecha del Torneo Clausura, disputado en el estadio Jorge Luis Hirschi.

Los goles del equipo de Claudio Úbeda fueron convertidos por Exequiel Zeballos, a los 4 minutos del segundo tiempo, y Miguel Merentiel, de penal, a los 52’. El tanto del conjunto local fue obra de Edwin Cetré, que había igualado transitoriamente el marcador a los 14’ del complemento.

Con este resultado, el conjunto xeneize alcanzó la cima de la Zona A con 23 puntos,los mismos que Barracas Central, y llegará con el ánimo en alza al Superclásico ante River, que se jugará el próximo domingo en La Bombonera, desde las 16.

boca merentiel

Un primer tiempo cerrado y con pocas emociones

El primer tramo del encuentro se desarrolló con mucha fricción y pocas llegadas claras. Tanto Boca como Estudiantes priorizaron el orden y el control del mediocampo, sin asumir grandes riesgos.

La primera gran emoción llegó sobre el cierre del primer tiempo, cuando Exequiel Zeballos fue derribado dentro del área por Facundo Rodríguez. El árbitro Leandro Rey Hilfer sancionó el penal sin dudar, pero el joven atacante xeneize falló su remate: el balón dio en el palo derecho de Fernando Muslera, que se había arrojado hacia el sector contrario.

El conjunto de Eduardo Domínguez respondió con un par de aproximaciones aisladas de Tiago Palacios y Cetré, aunque sin generar verdadero peligro en el arco defendido por Agustín Marchesín.

Zeballos se redimió y abrió el marcador

El complemento arrancó con intensidad. Apenas a los 4 minutos, Zeballos tuvo revancha y no perdonó. Tras una gran asistencia de Milton Giménez, el santiagueño se filtró entre los centrales y definió cruzado de zurda para poner el 1-0 parcial.

El gol desató la euforia del banco visitante y cambió el desarrollo del juego: Estudiantes adelantó líneas y Boca buscó aprovechar los espacios de contraataque.

Sin embargo, a los 14 minutos, el local llegó al empate desde los doce pasos. El arquero Marchesín cometió una infracción sobre Cristian Medina, y el colombiano Edwin Cetré convirtió el penal con un sutil “picotazo” que descolocó al arquero xeneize.

zeballosboca4.jpg

Expulsión y polémica sobre el final

Cuando el partido entraba en su tramo más parejo, Gabriel Neves fue expulsado a los 43 minutos por una dura falta sobre Ander Herrera, tras la intervención del VAR. Con un jugador menos, Estudiantes se replegó y buscó sostener el empate.

Sin embargo, sobre el cierre llegó la jugada más discutida del encuentro: el árbitro sancionó un nuevo penal para Boca por una presunta infracción dentro del área sobre el propio Herrera.

El encargado de la ejecución fue Miguel Merentiel, quien definió con categoría y sentenció el 2-1 definitivo. El uruguayo, de gran presente, se convirtió en una de las figuras del equipo junto a Zeballos.

Boca, en alza y con la mira puesta en River

El triunfo en La Plata significó mucho más que tres puntos: Boca alcanzó la cima de la Zona A, comparte el liderazgo con Barracas Central y, además, quedó en una posición favorable para clasificar a la próxima Copa Libertadores.

Con seis unidades en juego, el equipo de Úbeda ocupa la segunda posición de la tabla anual y dependerá de sí mismo para asegurar su lugar en el máximo torneo continental.

En cambio, Estudiantes perdió un invicto de cinco fechas y quedó en la quinta posición del Grupo A, con 21 puntos. Los dirigidos por Domínguez intentarán recuperarse cuando visiten a Tigre, el domingo 9 de noviembre a las 21:30.

river boca .jpg

Declaraciones y clima de vestuario

Tras el encuentro, Zeballos se mostró aliviado por haber tenido revancha después del penal fallado: “Sabía que iba a tener otra chance. Lo importante es no bajar los brazos, porque el grupo está fuerte y este triunfo nos da mucha confianza para lo que viene”, expresó el delantero.

Por su parte, Claudio Úbeda destacó la actitud del plantel: “Fue un partido difícil, muy disputado. Supimos golpear en los momentos justos y mantener la calma. El equipo está creciendo y ahora viene un desafío hermoso ante River”.

Boca Claudio Úbeda Estudiantes de La Plata
