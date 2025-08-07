En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Deportes
Recetas
Papa
RECETAS

Cómo hacer pastel de papa: la receta fácil y deliciosa que sigue enamorando

El pastel de papa es una de esas recetas que pasan de generación en generación. Reconfortante, sabroso y fácil de preparar, este plato clásico de la cocina argentina combina lo simple con lo delicioso. Acá te contamos cómo hacerlo en casa y qué detalles no pueden faltar.

Cómo hacer pastel de papa: la receta fácil y deliciosa que sigue enamorando

Hay comidas que no necesitan presentación, y el pastel de papa es una de ellas. Presente en miles de mesas familiares en todo el país, este plato tiene algo de nostalgia, mucho sabor y una versatilidad que permite adaptarlo a distintos gustos. Puede llevar carne vacuna, pollo o incluso una versión vegetariana, pero la combinación base de puré suave y relleno sabroso sigue siendo la protagonista.

Leé también Lemon pie: la receta del postre clásico que guarda un secreto irresistible
lemon pie: la receta del postre clasico que guarda un secreto irresistible
image

La receta tradicional tiene como base un puré de papas cremoso y un relleno de carne picada con condimentos. En algunas casas se le agregan pasas, aceitunas o huevo duro. En otras, se gratina con queso por encima. Cada hogar tiene su versión, pero el espíritu es el mismo: un plato abundante, cálido y que rinde mucho.

Ingredientes para hacer el pastel de papa

Para el puré:

  • 1 kilo de papas

  • 50 g de manteca

  • 100 cc de leche

  • Sal, pimienta y nuez moscada a gusto

Para el relleno:

  • 500 g de carne picada (preferentemente mezcla de vacuna y cerdo, pero puede ser solo vacuna)

  • 1 cebolla

  • 1/2 morrón rojo (opcional)

  • 1 diente de ajo

  • 2 cdas de aceite

  • 2 cdas de puré de tomate o salsa de tomate

  • Sal, pimienta, pimentón y comino a gusto

  • Aceitunas verdes (opcional)

  • 2 huevos duros (opcional)

Para el armado:

  • Queso rallado o en fetas para gratinar (opcional)

  • Manteca o aceite para engrasar la fuente

Paso a paso para hacer pastel de papa

  • Preparar el puré: Pelar las papas, cortarlas en trozos y hervirlas en agua con sal hasta que estén blandas. Colar y hacer un puré mientras están calientes. Agregar manteca, leche, sal, pimienta y nuez moscada. Mezclar hasta obtener una textura cremosa.

  • Hacer el relleno: En una sartén con aceite, rehogar la cebolla, el ajo y el morrón picados. Agregar la carne picada y cocinar hasta que cambie de color. Incorporar el puré o salsa de tomate y los condimentos. Cocinar unos minutos más, rectificar sabores y, si se desea, sumar aceitunas y huevo duro picado.

  • Armar el pastel: En una fuente para horno previamente engrasada, colocar una capa de puré, luego el relleno, y finalmente cubrir con el resto del puré. Si se quiere, espolvorear queso rallado o colocar queso en fetas encima.

  • Gratinar: Llevar al horno precalentado (200°C) durante 15-20 minutos, hasta que la superficie esté dorada.

  • Servir caliente: Ideal para acompañar con una ensalada fresca o vegetales al vapor.

Un plato, mil versiones

Si bien la receta básica es siempre bienvenida, muchos se animan a darle su toque personal: desde variantes con carne de pollo o lentejas, hasta purés mixtos con batata o zapallo. También se puede hacer sin lactosa, usando leche vegetal y manteca vegetal o aceite en el puré.

El pastel de papa es un gran aliado para cocinar en cantidad, aprovechar sobras o planificar viandas. Y, como todo clásico, tiene ese encanto de lo simple y lo rico.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Recetas Papa
Notas relacionadas
Muffins salados: una receta simple y práctica que se adapta a todo
Alfajores de maicena: la receta tradicional que nunca falla
Pasta de maní casera: una receta fácil, saludable y que todos aman

Noticias más leídas

Últimas Noticias

Más sobre Deportes

Más sobre Deportes

Te puede interesar