Desgarrador: habló el arquero que protagonizó el choque fatal con el futbolista Jesús de Miguel

Cómo defendió el vestuario del Andorra a Jesús Owono tras las acusaciones

La postura del arquero también estuvo acompañada por manifestaciones de apoyo dentro del plantel profesional del equipo andorrano. El defensor argentino Lautaro Spatz publicó una emotiva carta en sus redes sociales donde destacó la calidad humana de su compañero y rechazó cualquier tipo de intencionalidad en la jugada disputada durante el partido.

“Quienes lo conocemos sabemos la clase de persona que es, lo mucho que está sufriendo en estos momentos y que jamás tendría intención de hacerle daño a nadie”, escribió Spatz. Asimismo, el marcador central describió el clima interno que se vive dentro del vestuario tras el desenlace: “Desde ayer, toda la plantilla del FC Andorra estamos conmocionados, hundidos y afectados por lo sucedido. Es una tragedia que jamás hubiéramos imaginado vivir en un terreno de juego”.