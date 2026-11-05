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Desgarrador: habló el arquero que protagonizó el choque fatal con el futbolista Jesús de Miguel

Jesús Owono, arquero del FC Andorra, rompió el silencio tras el fatal choque con Jesús de Miguel, delantero de Tenerife. Los detalles.

Jesús Owono

Jesús Owono, arquero del FC Andorra, rompió el silencio tras el fatal choque con Jesús de Miguel, delantero de Tenerife. 

La trágica muerte de Jesús de Miguel continúa generando una profunda conmoción en el fútbol español y en el seno del FC Andorra. En medio del complejo momento institucional y humano que atraviesa la entidad, el arquero Jesús Owono rompió el silencio y difundió un emotivo mensaje personal para expresar el dolor que atraviesa tras el choque fatal que derivó en el fallecimiento del delantero del Tenerife.

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A través de una nota oficial compartida por la institución andorrana, el futbolista de 25 años reconoció que transita una etapa inédita de angustia y que aún no logra asimilar lo sucedido en el campo de juego. “Estos están siendo los días más difíciles de mi vida. Me cuesta encontrar las palabras y me resulta muy difícil asimilar nada de lo que ha pasado”, manifestó el golero, quien además expresó sus condolencias hacia el entorno más cercano del atacante: “Siento un dolor enorme por la pérdida de Jesús. Pienso en él, en su familia y en todas las personas que lo querían”.

Qué dijo Jesús Owono sobre las consecuencias del choque y las investigaciones

Al referirse a las derivaciones del caso y a las eventuales instancias que deberá afrontar en adelante, el futbolista dejó en claro que su prioridad absoluta pasa por procesar el luto por la muerte del deportista madrilense. “Sé que habrá muchas cuestiones que abordar, afrontaré lo que venga con todo el respeto. Pero ahora mismo, sinceramente, no puedo pensar en otra cosa que en Jesús y en el dolor que estamos viviendo”, enfatizó antes de cerrar sus palabras con una sentida despedida: “Descansa en paz, Jesús”.

En paralelo a las declaraciones del guardameta, la Federación Ecuatoguineana de Fútbol publicó un comunicado en el que transmitió sus condolencias al club y le brindó un firme respaldo público. Desde el organismo definieron a Owono como un “protagonista involuntario de este fatal lance del juego” y remarcaron que se encuentra atravesando la situación con una profunda aflicción y desconsuelo. “Compartimos su luto y nos ponemos a su entera disposición. Reciban nuestro más sincero respeto y apoyo en estos momentos tan difíciles”, ratificó la entidad africana al asegurarle asistencia humana y profesional.

Cómo defendió el vestuario del Andorra a Jesús Owono tras las acusaciones

La postura del arquero también estuvo acompañada por manifestaciones de apoyo dentro del plantel profesional del equipo andorrano. El defensor argentino Lautaro Spatz publicó una emotiva carta en sus redes sociales donde destacó la calidad humana de su compañero y rechazó cualquier tipo de intencionalidad en la jugada disputada durante el partido.

“Quienes lo conocemos sabemos la clase de persona que es, lo mucho que está sufriendo en estos momentos y que jamás tendría intención de hacerle daño a nadie”, escribió Spatz. Asimismo, el marcador central describió el clima interno que se vive dentro del vestuario tras el desenlace: “Desde ayer, toda la plantilla del FC Andorra estamos conmocionados, hundidos y afectados por lo sucedido. Es una tragedia que jamás hubiéramos imaginado vivir en un terreno de juego”.

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