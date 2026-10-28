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Inesperado: cómo cambiarían las fechas y definiciones del fútbol argentino con la llegada del Papa León XIV

La visita del Papa León XIV obliga a la AFA a reprogramar el Clausura 2026 y las definiciones del Ascenso. Los detalles.

La visita del Papa León XIV obliga a la AFA a reprogramar el Clausura 2026 y las definiciones del Ascenso.

La visita del Papa León XIV obliga a la AFA a reprogramar el Clausura 2026 y las definiciones del Ascenso.

La recta final de la temporada 2026 sufrirá una modificación integral en su calendario deportivo. La confirmación de la visita del Papa León XIV a la Argentina obligó a reorganizar la programación de todos los certámenes organizados por la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). La estadía del Sumo Pontífice en el país derivará en un fin de semana sin actividad oficial en ninguna división, afectando tanto la definición de la fase regular del Torneo Clausura como el desenlace de la Primera Nacional, la Primera B y la Primera C.

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Los feriados en noviembre por la visita del Papa. (Foto: A24.com)

La reprogramación responde directamente a los operativos de seguridad requeridos para el evento. La APREVIDE comunicó que no prestará servicios de custodia en estadios entre el jueves 5 y el miércoles 11 de noviembre, mientras que los efectivos de la Policía de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires estarán afectados al operativo papal hasta el martes 10. Por esta razón, la jornada 16 del certamen de Primera División —prevista originalmente para el fin de semana del 7 y 8 de noviembre— se adelantaría para disputarse entre el miércoles 4 y el viernes 6 de noviembre, resolución que quedará oficializada de forma definitiva este jueves.

En el caso de la máxima categoría, los cinco partidos previstos para jugarse a mitad de semana se programarán respetando el reglamento y el descanso mínimo obligatorio entre encuentros, evitando así complicaciones con la fecha FIFA de noviembre y sin alterar el calendario fijado para los playoffs.

Cómo impacta el cambio de fecha en el partido entre Aldosivi y River en Mar del Plata

El reordenamiento del calendario altera directamente la planificación deportiva del Millonario y del conjunto marplatense. Debido a que las fuerzas de seguridad abocarán sus efectivos al operativo de custodia del Sumo Pontífice —quien arribará el domingo 8 por la noche y permanecerá hasta el martes 11—, el choque entre Aldosivi y River en el Estadio José María Minella pasaría a disputarse el jueves 5 de noviembre a las 15:00 horas.

Esta reprogramación complica la estrategia del equipo de Núñez en un tramo neurálgico de la temporada, donde busca asegurar su pasaje a la Copa Libertadores 2027 por la Tabla Anual, además de sostener chances de pelear por el título y sellar su clasificación a los playoffs. Por el lado del Tiburón, la situación reviste la misma urgencia: si vence a Racing en la fecha previa y Deportivo Riestra no suma de a tres ante Talleres, Aldosivi llegará disputando la permanencia y deberá jugar en simultáneo con el Malevo, que visitará a Independiente.

Pese a los condicionantes de agenda, todo indica que el compromiso en el José María Minella se disputará con público de ambas parcialidades. A la espera de la aprobación definitiva de los organismos de seguridad, se estima que las entradas para la parcialidad visitante rondarían los cien mil pesos, permitiendo que la hinchada de River diga presente en sus últimas cuatro salidas del certamen.

Cómo afectará la visita del Papa León XIV a las definiciones de la Primera Nacional y el Ascenso

El reordenamiento del fútbol argentino impactará de manera directa en las instancias decisivas de las categorías de ascenso, desplazando las fechas originales que estaban estipuladas para la resolución de los torneos:

  • Primera Nacional: la final por el primer ascenso a la máxima categoría y el inicio del Reducido se postergarán una semana, pasando a disputarse el 14 y 15 de noviembre, respectivamente. Por su parte, la definición por el segundo ascenso a Primera División quedó reprogramada para el 19 de diciembre.

  • Primera B y Primera C: las fases definitorias de sus respectivos Reducidos también sufrirán modificaciones de agenda, retrasando siete días la disputa de sus instancias de cruce directo.

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