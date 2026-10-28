Inesperado: cómo cambiarían las fechas y definiciones del fútbol argentino con la llegada del Papa León XIV

Esta reprogramación complica la estrategia del equipo de Núñez en un tramo neurálgico de la temporada, donde busca asegurar su pasaje a la Copa Libertadores 2027 por la Tabla Anual, además de sostener chances de pelear por el título y sellar su clasificación a los playoffs. Por el lado del Tiburón, la situación reviste la misma urgencia: si vence a Racing en la fecha previa y Deportivo Riestra no suma de a tres ante Talleres, Aldosivi llegará disputando la permanencia y deberá jugar en simultáneo con el Malevo, que visitará a Independiente.

Pese a los condicionantes de agenda, todo indica que el compromiso en el José María Minella se disputará con público de ambas parcialidades. A la espera de la aprobación definitiva de los organismos de seguridad, se estima que las entradas para la parcialidad visitante rondarían los cien mil pesos, permitiendo que la hinchada de River diga presente en sus últimas cuatro salidas del certamen.

Cómo afectará la visita del Papa León XIV a las definiciones de la Primera Nacional y el Ascenso

El reordenamiento del fútbol argentino impactará de manera directa en las instancias decisivas de las categorías de ascenso, desplazando las fechas originales que estaban estipuladas para la resolución de los torneos: