La DURÍSIMICA crítica de Chiquito Romero al arbitraje tras el empate entre Boca y Estudiantes: "Es..."

En el minuto 75, Edwin Cetré marcó el tanto de la igualdad para el Pincha, pero el gol no estuvo exento de controversia. Según Chiquito Romero, la jugada debería haber sido anulada por una falta previa del colombiano sobre Luis Advíncula. "Es falta clara porque lo empuja de espaldas a Luis y no puede saltar a cabecear", expresó el experimentado arquero tras el partido. "Es rarísimo que el árbitro no vea eso y con el bendito VAR que se usa ahora que no lo cobre", agregó en referencia al uso de la tecnología que, a su juicio, no se aplicó correctamente en esta ocasión.