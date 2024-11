Las decisivas declaraciones de Franco Colapinto en Las Vegas sobre su futuro en la Fórmula 1

Por eso, en cuanto a su futuro inmediato y la proyección para tener una butaca asegurada en 2025 dijo: "Hasta ahora no tengo mucha información y no soy quien se encarga de hablar, así que yo no tengo ninguna información nueva".

Enfocado en su tarea como piloto, pidió a los periodistas que procuren esas definiciones con María (su manager). "Tengo contrato con Williams y tengo muchas ganas de revertir lo que pasó en Brasil", remarcó Colapinto.

En cuanto al tema de la semana y extradeportivo - los encuentros con la China Suárez - prefirió dejar ese tema de lado: "No hay nada para contar, voy a hablar de automovilismo y nada más".

Noticia en desarrollo...