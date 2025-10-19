En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Deportes
Mundial Sub 20
Marruecos
Fútbol

Mundial Sub 20: la Selección argentina pierde 2 a 0 ante Marruecos en la final de Chile

Los dirigidos por Diego Placente van por el séptimo título para la “Albiceleste” en la categoría.

Mundial Sub 20: la gran final entre la Selección argentina y Marruecos

Mundial Sub 20: la gran final entre la Selección argentina y Marruecos

La Selección argentina se enfrenta con Marruecos en la gran final del Mundial Sub 20 que se lleva a cabo en Chile, en busca de su séptimo título en la categoría. La “Albiceleste” llega a este compromiso definitorio después de un sufrido triunfo por 1-0 frente a Colombia gracias al gol de Mateo Silvetti.

Leé también La cargada de la Selección argentina Sub 20 tras vencer a México que se hizo viral
La Selección argentina Sub 20 eliminó a México y lo celebró con una cargada que se hizo viral.

Marruecos, por su parte, dio la sorpresa y eliminó a Francia por penales.

20:31 - Marruecos estira la ventaja

Yassir Zabiri estira la ventaja para Marruecos a los 28 minutos del primer tiempo tras una gran jugada individual de Othmane Maamma.

20:13 -Tiro libre en muy buena posición para Marruecos

El conjunto africano tiene un muy buen tiro libre a su favor a los 11 minutos del primer tiempo.

20:10 - ¡Marruecos tuvo el primero!

Maamma picó solo al vacío y el arquero argentino Santino Barbi llegó a tapar para dejarlo sin ángulo. De todas maneras, el director técnico marroquí pidió revisión en el VAR.

20:03 - ¡Empezó la final del Mundial Sub 20!

Argentina y Marruecos ya se enfrentan en la gran final del Mundial Sub 20

19:56 - Así forman Argentina y Marruecos

Argentina: Santino Barbi; Juan Villalba, Tomás Pérez, Tobías Ramírez; Julio Soler, Milton Delgado, Valentino Acuña, Dylan Gorosito; Gianluca Prestianni, Alejo Sarco y Maher Carrizo. DT: Diego Placente.

Marruecos: Brahim Gomis; Ali Maamar, Ismael Baouf, Smail Bakhty, Fouad Zahauani; Naïr Byar, Yassine Khalifi; Othmane Maamma, Hossam Essadak, Gessime Yassine; Yassir Zabiri. DT: Mohamed Ouahbi.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Mundial Sub 20 Marruecos
Notas relacionadas
Argentina le ganó a Colombia y está en la final del Mundial Sub 20
La Selección Argentina Sub 20, finalista: el reconocimiento de Messi y la Scaloneta y el picante posteo de "Chiqui" Tapia
Mundial sub 20: la Selección argentina le ganó 2-0 a México y llegó a semifinales

Noticias más leídas

Últimas Noticias

Más sobre Deportes

Más sobre Deportes

Te puede interesar