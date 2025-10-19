Mundial Sub 20: la Selección argentina pierde 2 a 0 ante Marruecos en la final de Chile

20:10 - ¡Marruecos tuvo el primero!

Maamma picó solo al vacío y el arquero argentino Santino Barbi llegó a tapar para dejarlo sin ángulo. De todas maneras, el director técnico marroquí pidió revisión en el VAR.

20:03 - ¡Empezó la final del Mundial Sub 20!

Argentina y Marruecos ya se enfrentan en la gran final del Mundial Sub 20

19:56 - Así forman Argentina y Marruecos

Argentina: Santino Barbi; Juan Villalba, Tomás Pérez, Tobías Ramírez; Julio Soler, Milton Delgado, Valentino Acuña, Dylan Gorosito; Gianluca Prestianni, Alejo Sarco y Maher Carrizo. DT: Diego Placente.

Marruecos: Brahim Gomis; Ali Maamar, Ismael Baouf, Smail Bakhty, Fouad Zahauani; Naïr Byar, Yassine Khalifi; Othmane Maamma, Hossam Essadak, Gessime Yassine; Yassir Zabiri. DT: Mohamed Ouahbi.